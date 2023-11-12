12 ноября 2023, 21:49

Отару Кушанашвили вызвали скорую в ресторан в Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Журналисту Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. К нему направили реанимобиль. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, журналист вместе с друзьями отдыхал в ресторане на улице 1905 года. Там ему неожиданно стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь.

По предварительным данным, у телеведущего случился сердечный приступ. В настоящий момент он находится в сознании, жалуется на боль в груди и тяжелое дыхание.

Отар Кушанашвили - известный российско-грузинский тележурналист, шоумен и музыкальный критик. Летом ему исполнилось 53 года.

В сентябре на фоне слухов о тяжелом состоянии Игоря Николаева он призвал «молиться» за композитора, сообщило РИА «Новости».

Скорая помощь
12 ноября 2023, 18:19
Собчак рассказала Моргенштерну о своем патриотизме
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российская журналистка Ксения Собчак поделилась своим отношением к России и текущей ситуации в стране. Комментарий телеведущей прозвучал в интервью с рэпером Алишером Моргенштерном*, опубликованном на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Я не считаю возможным занимать позицию, что Россию нужно разрушать изнутри, желать полного развала и проигрыша России», - сказала журналистка.

По мнению Собчак, ее патриотизм проявляется в том, что в сложное время она продолжает жить и работать в своей стране.

Поселившийся в Дубае рэпер Алишер Моргенштерн * в свою очередь заявил журналистке, что хотел бы вернуться в Россию, но не делает этого из-за страха. Исполнитель пояснил, что боится возвращаться на родину, поскольку не знает, как к нему сейчас там относятся.

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Ксения Собчак Россия Моргенштерн Патриотизм
12 ноября 2023, 17:09
Режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Знаменитому режиссеру, народному артисту России Александра Митту потребовалась помощь врачей, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, причиной стала высокая температура и затрудненное дыхание.

Из-за ухудшения самочувствия режиссеру вызвали врачей на дом. Медики диагностировали у него пневмонию, добавил собеседник Mash.

По данным источника канала, артист плохо себя чувствует уже второй день подряд. Врачи рекомендовали ему госпитализацию, но Митта от такого варианта отказался.

В июле этого года кинематографист попал в больницу имени Боткина.

Помощница режиссера в беседе с «360» тогда не смогла объяснить, что именно произошло с артистом, пояснив, что Митте вызвали скорую помощь из-за ухудшения самочувствия, а медики посчитали необходимым проведение обследования. Никаких других подробностей она не привела.

Известно, что весной 2023-го режиссер переболел ковидом.

Больницы Кино Москва 2023
12 ноября 2023, 16:04
Актера Соломина могут перевести в обычную палату после перенесенного инсульта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Перенесший инсульт актер Юрий Соломин находится в стабильно тяжелом состоянии, но уже в понедельник, 13 ноября, его могут перевести в обычную палату. Об этом «360» сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

«Юрий чувствует себя нормально, состояние стабильно тяжелое. Но, возможно, завтра его переведут в обычную палату. Можно сказать, идет на поправку», - сказала она.

Соломина доставили в отделение реанимации после перенесенного инсульта днем 6 ноября. Михайлова подтверждала «360», что актер терял также сознание.

СМИ сообщали, что у Соломина парализовало левую сторону тела. При этом медики не исключали временный характер недуга.

По информации Telegram-канала Mash, у 88-летнего Соломина из-за нарушения кровообращения в головном мозге развилась деменция , он не помнит некоторые события из жизни и как попал в больницу.

Больницы Актеры Москва 2023
12 ноября 2023, 04:03
Супруг Ахеджаковой рассказал, куда пропала актриса
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Лия Ахеджакова пропала из публичного пространства и не дает комментариев из-за ситуации с работой. Об этом заявил муж народной артистки России Владимир Персиянов в комментарии Telegram-каналу «Абзац».

«По ряду причин Лия Меджидовна не может давать никаких комментариев в связи с раскладом с работой», - заявил Персиянов.

Кроме того, мужчина рассказал об их с Ахеджаковой отношении к кризису на Ближнем Востоке.

«Все наши мысли на стороне Израиля. Мы все понимаем», - сказал он.

В начале сентября стало известно, что полиция начала проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Обращение в МВД по поводу актрисы написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Причиной жалобы стало появление Ахеджаковой на сцене немецкого театра с флагом Украины.

Сама Ахеджакова пояснила, что украинский флаг после спектакля на сцену вынес провокатор. Он был в толпе поклонников, которые дарили актрисе цветы, и вручил букет вместе с флагом.

Кино Театры Актеры

Новости по теме