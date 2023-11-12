Отару Кушанашвили вызвали скорую в ресторан в Москве
Журналисту Отару Кушанашвили стало плохо с сердцем в ресторане в центре Москвы. К нему направили реанимобиль. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным канала, журналист вместе с друзьями отдыхал в ресторане на улице 1905 года. Там ему неожиданно стало плохо. Очевидцы вызвали скорую помощь.
По предварительным данным, у телеведущего случился сердечный приступ. В настоящий момент он находится в сознании, жалуется на боль в груди и тяжелое дыхание.
Отар Кушанашвили - известный российско-грузинский тележурналист, шоумен и музыкальный критик. Летом ему исполнилось 53 года.
В сентябре на фоне слухов о тяжелом состоянии Игоря Николаева он призвал «молиться» за композитора, сообщило РИА «Новости».