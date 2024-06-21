Отар Кушанашвили начал восстановление после операции
Состояние журналиста Отара Кушанашвили, которого вчера увезли в больницу из-за проблем со здоровьем, стабилизировалось. Шоумен восстанавливается после операции, сообщил его продюсер Виктор Ладненко в своем Telegram-канале.
«Операция вчера прошла, он восстанавливается после нее», - поделился Ладненко.
Он попросил не спекулировать на здоровье Кушанашвили и не распространять неподтвержденных диагнозов. О выписке из больницы пока не говорится.
Ранее Ладненко опроверг сообщения СМИ о циррозе печени у журналиста. Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов позже заявил, что у Кушанашвили обнаружили раковую опухоль.
Шоумена отвезли в больницу в подмосковном Красногорске. Несколько дней назад он пожаловался на сильные боли в животе и сердце.