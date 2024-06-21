21 июня 2024, 12:09

Отар Кушанашвили начал восстановление после операции

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Состояние журналиста Отара Кушанашвили, которого вчера увезли в больницу из-за проблем со здоровьем, стабилизировалось. Шоумен восстанавливается после операции, сообщил его продюсер Виктор Ладненко в своем Telegram-канале.

«Операция вчера прошла, он восстанавливается после нее», - поделился Ладненко.

Он попросил не спекулировать на здоровье Кушанашвили и не распространять неподтвержденных диагнозов. О выписке из больницы пока не говорится.

Ранее Ладненко опроверг сообщения СМИ о циррозе печени у журналиста. Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов позже заявил, что у Кушанашвили обнаружили раковую опухоль.

Шоумена отвезли в больницу в подмосковном Красногорске. Несколько дней назад он пожаловался на сильные боли в животе и сердце.

21 июня 2024, 11:49
Стали известны дата и место похорон модельера Егором Зайцевым
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Модельера Егора Зайцева похоронят в субботу, 22 июня, в Щелково на одном кладбище с отцом. Информация об этом появилась в группе Московского Дома моды Вячеслава Зайцева в Telegram-канале.

«Официальная церемония прощания с Егором Зайцевым состоится 22 июня в 12:00 в Соборе Троицы Живоначальной», - говорится в сообщении.

Егор Зайцев умер 19 июня в возрасте 64 лет. В марте его госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания на фоне тяжелой анемии.

На днях было опубликовано последнее сообщение сына известного модельера. Он просил своего друга, певца Юлиана, не переживать и надеяться на лучшее.

Мода Щелково Вячеслав Зайцев
21 июня 2024, 11:10
«Что же Аня умолчала?» Семенович заподозрили в романе с женатым человеком
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Экс-солистку группы «Блестящие» Анну Семенович заподозрили в романе с женатым мужчиной. На фотографиях звезды девушка узнала своего супруга и рассказала о догадках Telegram-каналу «Светский хроник».

По ее словам, она вычислила мужа по снимкам Семенович с отдыха в Турции и на премии МУЗ-ТВ. Девушка узнала его руку с часами и сидящего напротив друга.

«Что же Аня умолчала, что Денис семейный, что в Германии у него жена и сын?» - возмутилась собеседница.

Она добавила, что новый возлюбленный звезды вовсе не богач: в Германии на нем висят несколько кредитов, а семье он дает две тысячи евро в месяц. В России его фирма строит и сдает в аренду логистические центры, но и тут больших денег он не получает.

«Подозреваю, что „богатый жених“ живет у Семенович и ездит на ее машине. Разводиться, к слову, он не собирается, и на Анне жениться тоже», - добавила девушка.

Недавно певица заявила, что устала от своей яркой внешности, поэтому решилась на уменьшение груди. По ее словам, операция прошла неудачно.

Семья Отношения Шоу-бизнес Анна Семенович
21 июня 2024, 10:40
«Учусь не бояться». Алсу анонсировала песню о разводе
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Алсу готовится выпустить первую песню после сообщения о разводе с бизнесменом Яном Абрамовым. Отрывок клипа она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Я учусь не бояться разлук тишины», - спела Алсу в опубликованном фрагменте.

На видео одетая в черное платье артистка разрывает листок бумаги, предположительно, фотографию. За несколько часов пост собрал сотни комментариев поклонников, в том числе отметилась певица Любовь Успенская.

«Люблю», - коротко написала она.

О разводе Алсу с Абрамовым стало известно в конце мая. Пара была в браке 18 лет. Они воспитывали троих детей - двух дочерей и сына. На днях певица впервые высказалась о произошедшем , заявив, что у нее все хорошо.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Алсу Музыкальные клипы Песни Музыка
21 июня 2024, 02:16
Дженнифер Лопес уехала в отпуск без Бена Аффлека
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Дженнифер Лопес отправилась на отдых в Италию без супруга Бена Аффлека. Актрису заметили в Соронто в одиночестве, что еще больше подогрело слухи о возможном разводе, сообщило издание Daily Mail.

Месяц назад Лопес представила свой новый фильм «Атлас», а потом планировала отправиться в тур по США. Однако неожиданно певица отменила все концерты. В Италии компанию знаменитости на море составили ее друзья, которые всей командой сели плавали на катере.

Папарацци запечатлели Лопес на яхте. Она надела молочный топ-бандо, цветочные шорты с завышенной талией, солнцезащитные очки и золотые босоножки. По данным издания, Бен Аффлек сейчас находится со своими детьми в Лос-Анджелесе.

В мае появились слухи, что в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека произошел разлад, после которого супруги стали жить раздельно. До размолвки Лопес и Аффлек посетили выпускной дочери актера - 18-летней Вайолет. Голливудская пара не показывала фотографам свои руки, пряча обручальные кольца.

Италия Отпуск Отношения Актеры

Новости по теме