29 февраля 2024, 02:36

«От меня все теряют голову». Волочкова рассказала о своих многочисленных романах

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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что все мужчины теряют от нее голову, а также назвала миллиардера Сулеймана Керимова своей самой главной любовью в жизни. Об этом артистка рассказала ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Волочкова призналась, что в ее жизни было много романов, причем и с женатыми мужчинами. По ее словам, для нее главное было то, что человек восхищается ее творчеством, ее шпагатом, уделяет ее внимание, возлагает к ее ногам «бриллианты, цветы, яхты и самолеты». Артистку не волнует, есть ли при этом у него штамп в паспорте.

«Мужчина - это не коза не веревке, его невозможно привести или увести. Это выбор мужчины. Есть женщины, которые соблазняют. Я в этом не нуждаюсь», - подчеркнула она.

Волочкова выразила уверенность, что ответственность за семью, за ее сохранение несут мужчина и его супруга, а не она. Первый виноват в том, что «предает свою жену и идет на сторону, к другой женщине». Супруге же стоит озаботиться тем, как удержать мужа в своей постели.

«Любая женщина может сделать так, чтобы ее мужчина даже не посмотрел в сторону», - добавила балерина.

Волочкова также высказалась и о мужчинах в своей жизни, у которых не было денег.

«У них было большое достоинство - в прямом и переносном смысле этого слова. Большая душа и большое сердце. И любовь к моему творчеству», - объяснила она.

На вопрос о сексе за деньги она ответила, что ей платят за творчество, а близость происходит только тогда, когда она сама хочет отблагодарить мужчину за его поступок.

«Был у меня секс за деньги? Да, был, но только не за деньги. У меня в жизни были люди, которые мне миллионы долларов платили, оплачивали расходную часть моих проектов, которыми я потом на безвозмездной основе радовала зрителей», - рассказала собеседница «360».

Ранее Волочкова рассказала, что еще ищет спутника жизни, но вот детей больше рожать не хочет.

Интервью Мужчины Секс Анастасия Волочкова
29 февраля 2024, 01:26
Умерла актриса Дарья Гончарова
РИА «Новости»
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Актриса и продюсер Дарья Гончарова умерла в возрасте 53 лет в понедельник, 26 февраля. Информация о смерти артистки появилась на официальном сайте «Кино Театр».

Гончарова получила образование в Высшем театральном училище имени Щукина, который окончила в 1994 году. После получения диплома она поступила на службу в Московский театр «У Никитских ворот», где проработала до 2000 года. Также актриса преподавалась технику речи и публичных выступлений, актерское мастерство.

В ее фильмографии всего четыре проекта. Это роли в сериалах «Деффчонки», «Звезда эпохи», «Ландыш серебристый-2» и «На углу у Патриарших-3». При этом в последней картине она снялась вместе с дочерью, актрисой Таисией Вилковой.

Помимо работы в театре и кино Гончарова руководила детской и взрослой театральными студиями. Их спектакли показывали на площадках в Москве и Подмосковье.

Смертность Кино Россия Театры Актеры
28 февраля 2024, 22:46
Фигуристка Медведева убежала с шоу Бузовой после скандала
РИА «Новости»
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Фигуристка Евгения Медведева после скандала покинула шоу «Это нормально?» с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым на телеканале ТНТ. Мотивы ее поступка ведущие связали с ее неготовностью в провокационным вопросам.

Медведева в программе была в женской команде. Также в качестве гостя на шоу пригласили и певца Шуру. Сначала участники обсудили, нормально ли организовывать романтические встречи в туалете самолета, а затем стали рассуждать, нужно ли брать детей на вечеринки.

Когда слово передали Медведевой, она попыталась на примере номеров из фигурного катания объяснить разницу между детскими и взрослыми программами. Неожиданно один из зрителей стал нелестно высказываться в сторону певца Шуры. Между мужчиной и исполнителем начался конфликт.

Тогда фигуристка встала и вышла из студии. Уход Медведевой прокомментировала Ольга Бузова, отметив, что спортсменка не выдержала накала страстей и видимо не была готова к другим вопросам.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ранее рассказала, что уход блогера Дани Милохина с «Ледникового периода» стал ударом для серебряной призерки Олимпиады Евгении Медведевой.

Ольга Бузова Фигурное катание Скандалы
28 февраля 2024, 20:02
Шоумен Гоген Солнцев намекнул, что стал папой
Global Look Press
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Буквально на днях Гоген Солнцев заинтриговал подписчиков в Instagram* фотографией, на которой можно увидеть младенца и его руку, на которой обручальное кольцо. Тем самым шоумен намекнул, что впервые стал отцом.

Гоген явно дал понять аудитории, что недавно в его семье произошло пополнение. Правда, уточнений, чей именно это ребенок, нет. Более того, секретом остается и то, кто мать новорожденного.

«В моей жизни не было большего счастья, чем это… Мы сотворили самое большое чудо на свете!» - прокомментировал снимок 43-летний шоумен.

Многие скептически отнеслись к новости, считая, что на самом деле Гоген пытается привлечь внимание к своей личности, чтобы попасть на программы к известным ведущим со своими историями.

Издание Starhit взяло интервью у тети Гогена. Она подтвердила, что у шоумена действительно родился сын весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Родственница шоумена добавила, что роды проходили в домашних условиях - в ванной.

«Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину. Имя младенцу пока не дали. Думают назвать Елизар или Клавдий. Что касается матери ребенка, то, думаю, стоит дождаться ответов от самого Гогена», - уточнила она.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Дети
28 февраля 2024, 18:02
«Нас тоже крышевали». Певец Жуков рассказал о работе с бандитами в 90-е
Global Look Press
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Группу «Руки вверх!» в 1990-е годы крышевали различные преступные группировки, которые под предлогом обеспечения безопасности музыкантов забирали себе долю выручки с концертов. Об этом основатель коллектива Сергей Жуков рассказал в беседе с Пятым каналом.

Музыкант напомнил, что «Руки вверх!» не участвовала в скандалах, поэтому многие считают ее достаточно доброй и душевной группой. Оказалась, что за этим коллективом пристально следили авторитеты в лихие 90-е.

«Мы начали в 1996-1997 годах, времена были страшные, и это накладывало свой отпечаток на творчество группы. Мы тоже работали под крышей, нас крышевали, были разборки, но об этом никто никогда не говорил. Может быть, пришло время приоткрыть завесу тайну», - заявил Жуков.

Артист уточнил, что фильм о «Руки вверх!», который должен выйти в октябре, покажет историю становления. Зрители увидят пройдут 27-летний путь существования коллектива и увидят в том числе тяжелые голодные годы после распада СССР, которые пережили молодые ребята.

Ранее Сергей Жуков стал отцом в пятый раз. Супруга музыканта Регина Бурд родила ему сына.

Концерты Фильмы

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