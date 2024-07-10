10 июля 2024, 10:50

Осуждавший СВО Меладзе резко изменил позицию

Global Look Press
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Певец Валерий Меладзе, проживающий в Испании, решил отказаться от своих слов в поддержку Украины и вернуться в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, артист недавно навещал родных в Москве и улаживал рабочие вопросы. Также он побывал в грузинском ресторане на Рублевке.

Источник из окружения Меладзе уточнил журналистам, что певец поделился с близкими планами на будущее. В частности, артист заявил, что намерен вернуться в Россию.

Осуждавший СВО Меладзе объяснил родне, что не поддерживал Украину, а фраза «героям слава», которую он произнес во время концерта в Дубае - дело рук провокаторов.

В июне у Меладзе появился первый внук. Дочь артиста Софико родила мальчика в подмосковной клинике.

Концерты Россия Валерий Меладзе Шоу-бизнес
10 июля 2024, 01:46
Абрамов не захотел отдавать Алсу «разводные» миллиарды деньгами из-за ее нового возлюбленного
РИА «Новости»
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Алсу хочет получить супруга Яна Абрамова «разводные» миллиарды деньгами, а не имуществом, поэтому не согласилась на его предложение о разделе. Такое мнение высказал источник kp.ru в светской тусовке.

«Загвоздка в том, что Алсу намерена получить от Яна „разводные“ миллиарды деньгами, а не имуществом и активами. Ян же хочет, чтобы деньги потом достались именно детям, а не какому-то новому возлюбленному Алсу», - привело издание слова источника.

По его информации, у певицы уже есть новая любовь, так как супруги уже давно не живут вместе. А шумиха вокруг развода нужна Алсу для пиара ее новой песни о разбитом сердце, которая знаменует ее возвращение на сцену. Для этого нужны деньги, а имущество и активы супругов могут быть больше, чем заявленные Абрамовым 2,5 миллиарда рублей, считает источник издания.

«Думаю, надо вложить порядка 200 миллионов рублей, чтобы поставить новое шоу, нанять команду, музыкантов. <…> Для возвращения на сцену нужен репертуар. <…> На новый репертуар нужны миллионы», - заявил промоутер Евгений Морозов.

Эксперт уверен, что в случае Алсу все вложения быстро «отобьются».

Алсу уже выставила на продажу пятикомнатную квартиру, расположенную в доме на Никитском бульваре. Певица планирует выручить за недвижимость 299 миллионов рублей.

Алсу Песни Недвижимость Деньги Квартиры
09 июля 2024, 18:56
«Организм не реагирует». Кологривый раскрыл детали постельной сцены с Самбурской
РИА «Новости»
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Актер Никита Кологривый заявил, что не испытывал сексуальное напряжение во время съемок эротических сцен с коллегой Настасьей Самбурской. Подробности съемок он рассказал на шоу рэпера Басты «Вопрос Ребром» на YouTube-канале.

«В этот момент ты вообще не реагируешь никоим образом сексуально. У тебя организм не реагирует ни на что, потому что вокруг тебя куча народа, тебе режиссер говорит: „Не гладь ее там, руку выше!“», - поделился Кологривый.

По его словам, он больше думал о сцене и о том, как это выглядит на камеру. Актер отметил, что во время постельных сцен пытается добиться достоверности.

Ранее Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в новосибирском кафе. Из-за выходки актеру пришлось провести за решеткой семь суток. За это время, по его словам, он переосмыслил свое поведение.

Кино Режиссер Актеры Настасья Самбурская Шоу-бизнес Никита Кологривый
09 июля 2024, 17:38
«Никогда не буду ни с одним мужчиной». Бритни Спирс рассталась с бойфрендом-уголовником
РИА «Новости»
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Американская поп-исполнительница Бритни Спирс разорвала отношения с трижды судимым судимым домработником Полом Ричардом Солизом. Такое предположение сделали журналисты Daily Mail после череды постов артистки в соцсетях.

Спирс опубликовала видеоролик с танцами и заявила, что она «чертовски одинокая».

В одной из своих публикаций певица написала, что ее отношения дикие, но ее сердце золото. Вскоре она разместила более провокационный текст, но после удалила его.

«Я чертовски одинока!!! Я никогда не буду с другим мужчиной, пока живу!!!» - объявила она.

Спирс начала встречаться с домработником после громкого развода с манекенщиком Сэмом Асгари. Позже артистка обвинила Солиза в сотрудничестве со СМИ за деньги. Она уверена, что избранник передавал журналистам компрометирующий контент за вознаграждение.

Недавно ссора Спирс и ее избранника закончилась дракой в отеле. Однако сама певица опровергла эту информацию, обвинив свою мать в распространении слухов.

Отношения Бритни Спирс Шоу-бизнес
09 июля 2024, 17:30
Выставки кошек вместо концертов. Группу «Кис-кис» проверит Генпрокуратура
РИА «Новости»
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала обратиться в Генеральную прокуратуру России для проверки деятельности музыкальной группы «Кис-Кис». Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Как оказалось, группа Кис-Кис, которая выступала против СВО и призывала выходить на протесты, маскирует свои концерты под „выставку кошек“», - написала Мизулина.

Она уточнила, что коллектив уже запланировал провести мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге 3 и 4 сентября.

«Обратимся в Генеральную прокуратуру. Что только не придумают, чтобы продолжать зарабатывать в России», - добавила Мизулина.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт рэпера Slimus после жалоб общественников. Мизулина требовала проверить творчество музыканта на пропаганду наркотиков и назвала его русофобом.

Генпрокуратура РФ Санкт-Петербург Концерты Россия Музыка Екатерина Мизулина Москва

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