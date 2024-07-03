Осудившего СВО музыканта группы «Браво» исключили из коллектива

В беседе с агентством коллектив отказался объяснить, почему Хавтан не приехал на концерт 30 июня на Дне города в Архангельске, где музыканты выступили без него. Его отсутствие подтвердил организатор фестиваля Василий Ларионов.

«Хавтан вообще в Архангельск не приезжал. И хорошо, что не приехал! Слава Богу! Я вообще не знал, что он так плохо о нашей стране отзывается», - заявил он.

Также Хавтан проводил концерты в поддержку ЦАХАЛ в Израиле. Кроме того, в 2014 году основатель «Браво» категорически осудил присоединение Крыма к России.

Ранее цитату осудившего СВО артиста Михаила Барышникова разместили на школе в Кисловодске. Мэр города Евгений Моисеев уточнил, что поручил ее заменить.