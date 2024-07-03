03 июля 2024, 17:39

Осудившего СВО музыканта группы «Браво» исключили из коллектива

Global Look Press
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Музыканта Евгения Хавтана исключили из состава группы «Браво». Он в 2022 году осудил спецоперацию и назвал Россию фашистской страной, сообщило ИА «Регнум».

В беседе с агентством коллектив отказался объяснить, почему Хавтан не приехал на концерт 30 июня на Дне города в Архангельске, где музыканты выступили без него. Его отсутствие подтвердил организатор фестиваля Василий Ларионов.

«Хавтан вообще в Архангельск не приезжал. И хорошо, что не приехал! Слава Богу! Я вообще не знал, что он так плохо о нашей стране отзывается», - заявил он.

Также Хавтан проводил концерты в поддержку ЦАХАЛ в Израиле. Кроме того, в 2014 году основатель «Браво» категорически осудил присоединение Крыма к России.

Ранее цитату осудившего СВО артиста Михаила Барышникова разместили на школе в Кисловодске. Мэр города Евгений Моисеев уточнил, что поручил ее заменить.

Концерты Россия Музыка Фестивали Шоу-бизнес
03 июля 2024, 16:21
«Подверглась кибербуллингу». Адвокат Решетовой — о подаче заявления на психолога Степанову
Global Look Press
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Адвокат модели Анастасии Решетовой Сергей Жорин подтвердил подачу в Главное управление МВД по Москве заявления о клевете на психолога Веронику Степанову. В беседе с 360.ru он заявил, что девушка подверглась травле в Сети.

«Мы просим провести проверку и привлечь к уголовной ответственности Веронику Степанову, поскольку она распространила не только несоответствующую действительности и порочащую информацию, но и заранее знала о том, что эта информация не соответствует действительности», - заявил адвокат.

Он добавил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела и привлечения психолога к ответственности.

«Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности», - подчеркнул Жорин.

Девушка решила защитить свою репутацию после того, как Степанова в своем Telegram-канале обвинила ее в занятии проституцией и эскорте. Согласно поданному заявлению, опубликованные психологом заявления порочат честь и достоинство модели, а также формируют у читателей поста негативное мнение о ней.

Решетову заподозрили в причастности к разводу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова , на что намекнула сама артистка. Пара прожила в браке 18 лет и воспитывала троих детей.

Алсу Уголовное дело Модели Адвокаты Громкие разводы Москва Анастасия Решетова
03 июля 2024, 14:55
«Оберегает Дженнифер». Брак Лопес и Аффлека распался еще в марте
Global Look Press
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Брак актера Бена Аффлека и певицы Дженнифер Лопес мог распасться еще несколько месяцев назад. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Аффлек «очень оберегает Дженнифер», несмотря на то что пара не виделась с марта. Актер оберегает право бывшей супруги на личную жизнь и потому не рассказывает об этом.

В мае супруг не появился вместе с Лопес на красной дорожке на балу Met Gala. Кроме того, тогда инсайдеры утверждали, что Аффлек хотел объявить о расторжении брака, но не стал этого делать.

Ранее стало известно, что актер перевез вещи из особняка Лопес в съемное жилье. Вопросами переезда он занимался, когда артистка отдыхала в Италии.

Семья Громкие разводы Брак Актеры Дженнифер Лопес
03 июля 2024, 13:34
«Не могу представить». Семенович — об обвинениях супруги женатого бойфренда в побоях
РИА «Новости»
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Супруга возлюбленного певицы Анны Семенович обвинила мужчину в побоях во время их совместной жизни. Артистка сообщила изданию «Комсомольская правда», что была в шоке от такого заявления.

«Конечно, это неправда. Не могу себе представить, что у Дениса даже в мыслях могло возникнуть желание поднять руку на женщину. Он настолько добрый, галантный и обходительный», - сказала Семенович.

Она предложила порассуждать, зачем женщине 15 лет жить с мужчиной, который ее якобы бьет. Кроме того, певица напомнила, что в Германии жесткие законы по поводу домашнего насилия.

«Он очень крупный мужчина, в прошлом спортсмен. Как вы себе представляете, что такой сильный человек поднимет руку на женщину? Это просто невозможно», - заключила Семенович.

Ее возлюбленный добавил, что его жена очень эмоциональный человек, который может вспылить и наговорить лишнего. Он предположил, что сложившаяся ситуация задела самолюбие супруги, поэтому она высказалась так резко.

По словам Семенович, ее новый бойфренд уже начал бракоразводный процесс, который в Европе занимает очень много времени. На момент их знакомства мужчину с супругой связывали только юридические отношения.

Супруга возлюбленного певицы Анны Семенович обвинила мужчину в побоях во время их совместной жизни. Артистка сообщила изданию « Комсомольская правда », что была в шоке от такого заявления.

Отношения Шоу-бизнес Анна Семенович
03 июля 2024, 13:08
«Беспокойный, плохо спит». Друг Отара Кушанашвили рассказал о состоянии шоумена
Global Look Press
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Друг и коллега журналиста Отара Кушанашвили Владимир Полупанов поделился подробностями лечения шоумена. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

«У Отара все по-прежнему, ничего нового не происходит. Он приходит в себя. Сейчас ему делают капельницы и снотворное, потому что он беспокойный и ночами плохо спит», - поделился Полупанов.

По его словам, Кушанашвили скорее всего продолжит лечение в медицинском центре онкологии имени Н. Н. Блохина.

«Он набирается сил для того, чтобы пройти дальнейшее обследование и операцию», - уточнил Полупанов.

Шоумена положили в больницу в подмосковном Красногорске в четверг, 20 июня. Врачи экстренно сделали ему операцию. За несколько дней до этого Кушанашвили жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Вчера журналист вышел на связь из больницы и рассказал, что следил за матчем сборных Португалии и Словении на Чемпионате Европы по футболу. При этом он сравнил себя с футболистом Криштиану Роналду.

Красногорск Больницы Болезни Врачи Футбол Онкология Отар Кушанашвили

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