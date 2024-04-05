«Оставьте меня здесь!» Тимур Родригез рухнул со сцены на глазах у зрителей

После этих слов Родригез оказался слишком близко к краю сцены, поскользнулся и упал, запутавшись в белой ткани, которой украсили сцену во время выступления. Ему удалось быстро сориентироваться и даже пошутить.

«Со мной все в порядке, это просто цветы тяжелые. Оставьте меня здесь!» - сообщил ведущий с пола.

Из-за Еганян члена жюри Гарика Мартиросяна временно отстранили от судейства «Новой Фабрики звезд». Он приходится певице двоюродным дядей.

Инцидент произошел после выступления Нонны Еганян. Певица так впечатлила зрителей, что они начали приносить к сцене букеты. Родригез вызвался их собрать и передать конкурсантке, потому что артистка была одета в эффектный, но неудобный костюм с огромными крыльями ангела.

«Это цветы для Нонны. Она не может их взять, у нее крылья. Она не может подойти, а может только подлететь. Я сейчас все отдам», - заявил шоумен.