23 сентября 2024, 09:32

«Оставаться собой всегда». Татьяна Бакальчук сменила фамилию

РИА «Новости»
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию — Ким. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Предпринимательница поменяла в аккаунте фотографию и фамилию.

«Лучший выбор - оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня - снова) Ким», - написала она.

Сменить фамилию она решила после вооруженного нападения на офис Wildberries. Тогда вместе с вооруженными людьми в офис пытался зайти ее супруг Владислав Бакальчук.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию - Ким. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Татьяна Бакальчук Стрельба у офиса Wildberries
22 сентября 2024, 10:35
Макаревича отказались исключать из реестра иноагентов
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Верховный суд отказался рассматривать жалобу основателя рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, который требовал исключить его из списка иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости».

* Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», - заявили в суде.

В судебных документах отметили, что музыкант попал под влияние Украины и осуществлял политическую деятельность в ее интересах. Минюст внес Макаревича* в реестр иностранных агентов из-за его высказываний о якобы причастности ВС РФ к военным преступлениям. Информацию о деятельности артиста в иностранных интересах подтвердило Главное управление по противодействию экстремизму МВД.

Ранее Верховный суд не стал рассматривать апелляцию певицы Земфиры* на решение внести ее в список иноагентов. Проживающая во Франции исполнительница публиковала материалы в поддержку Украины.

Суд Музыка Иноагенты
22 сентября 2024, 03:26
Концерт Гребенщикова в Ницце отменили
РИА «Новости»
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Концерт исполнителя Бориса Гребенщикова* в Ницце отменили из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил организатор мероприятия Best Events Europe.

«К сожалению, состояние здоровья Бориса Гребенщикова* не позволяет провести сегодняшний концерт БГ в Ницце 21 сентября», - указали в заявлении.

Гребенщиков* должен был выступить с новой программой в отеле Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée. Некоторые поклонники считают, что у 70-летнего музыканта - проблемы с сердцем и его госпитализировали после сердечного приступа.

В феврале концерт Гребенщикова* отменили в Дубае. Причиной также послужило плохое здоровье исполнителя.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Отели Концерты Иноагенты
21 сентября 2024, 11:16
Лидер группы «Ногу свело» не смог через суд добиться исключения из списка иноагентов
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Верховный суд отказался изучать апелляцию лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского*, который требовал исключить его из списка иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости».

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Музыканту отказали в передаче жалобы для рассмотрения в Верховном суде. Причины отказа в пресс-службе суда не уточнили.

Минюст внес Покровского* в реестр иноагентов в марте 2023 года. Проживающий в США артист выступал в поддержку Украины, негативно высказывался в адрес россиян, участвовал в сборе средств для украинцев и активно взаимодействовал с иностранными структурами.

В июле того же года музыкант обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из списка иноагентов. Покровскому* отказали, после чего он обратился апелляционный и кассационный, а также в Верховный суд.

По данным московского суда, артист участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией и видео с украинских YouTube-каналов.

Суд Музыка Иноагенты
20 сентября 2024, 10:52
Таксист на Maybach напал на Луку Сафронова в Петербурге
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Между пианистом Лукой Сафроновым и водителем сервиса премиального такси в Санкт-Петербурге случился конфликт, закончилась ссора тем, что таксист напал на музыканта. Подробности сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника канала, причиной нападения стал спор о разрешенной остановке и заезде во двор на улице Полтавской. Водитель утверждал, что Сафронов, заказывая такси, попросил его остановить машину на участке дороги, где это делать запрещено.

«Когда же выяснилось, что водитель на самом деле не прав, он все равно продолжил заставлять пианиста выйти из машины. В итоге он схватил его за руку и выволок из автомобиля», - пояснил собеседник Baza.

Ранее в Москве в районе аэропорта Шереметьево водитель такси выстрелил в пассажира из травматического пистолета. Во время поездки он повздорил с клиентом и врезался в металлическое ограждение, а после этого достал оружие и выстрелил в мужчину. По факту нападения возбудили уголовное дело.

Санкт-Петербург Музыка Такси

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