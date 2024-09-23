«Оставаться собой всегда». Татьяна Бакальчук сменила фамилию

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Предпринимательница поменяла в аккаунте фотографию и фамилию.

«Лучший выбор - оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня - снова) Ким», - написала она.

Сменить фамилию она решила после вооруженного нападения на офис Wildberries. Тогда вместе с вооруженными людьми в офис пытался зайти ее супруг Владислав Бакальчук.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию - Ким. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.