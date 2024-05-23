23 мая 2024, 14:00

«Осталось три дня». Успенская выдвинула Киркорову ультиматум

Global Look Press
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Певица Любовь Успенская подаст в суд на народного артиста России Филиппа Киркорова, если он не извинится за оскорбления в ее адрес. Об этом изданию «Комсомольская правда» рассказала адвокат исполнительницы шансона Елена Сенина.

Певица Любовь Успенская подаст в суд на народного артиста России Филиппа Киркорова, если он не извинится за оскорбления в ее адрес. Об этом изданию « Комсомольская правда » рассказала адвокат исполнительницы шансона Елена Сенина.

На шоу «Сплетни-шейкер» поп-король заявил, что артистка клянчила у него подарки , и назвал ее попрошайкой. За это Успенская потребовала от Киркорова публичных извинений.

«Нам ничего не оставалось, кроме того, как обратиться к нему с досудебной претензией - в течение десяти дней мы ждем ответ и если не дожидаемся, то обращаемся в суд. Осталось три дня. Если Киркоров не выполнит наши требования через три дня, мы подаем в суд» - заявила Сенина.

Адвокат добавила, что Успенская вынуждена участвовать в этом противостоянии. Она назвала подобные иски не совсем уместными, так как суды работают за счет денег налогоплательщиков.

Противостояние между артистами продолжается уже долгое время. Оно началось из-за спора вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская обвинила врача в некачественной работе, а Киркоров заступился за него. Ссора переросла в личные оскорбления , певица назвала поп-короля «женоненавистником страны». Тот обратился в суд.

Суд Филипп Киркоров Россия Любовь Успенская Шоу-бизнес
23 мая 2024, 13:48
«Певица всей нашей страны». Катя Лель назвала Пугачеву легендой
Global Look Press
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Певица Катя Лель назвала Аллу Пугачеву легендой после выхода ее новой песни «Ложный стыд» и заявила, что примадонна может делать все, что хочет. Об этом артистка сказала в беседе с NEWS.ru.

Свое мнение певица выразила во время Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Она подчеркнула, что примадонна не должна задумываться, выпускать ли ей новые песни, и может чувствовать себя свободно.

«Алла Борисовна - гениальная женщина, певица всей нашей страны. Это легенда, это даже не обсуждается. Поэтому [пусть выпускает] что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право», - поделилась Лель.

Накануне Пугачева выложила на своем YouTube-канале клип на песню «Ложный стыд». В ней лирическая героиня песни просит возлюбленного не забывать о ней.

Песни Музыка Алла Пугачева
23 мая 2024, 13:21
Виктория Боня приняла участие в экстремальном шоу
РИА «Новости»
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Блогер и телеведущая Виктория Боня поучаствовала в новом сезоне экстремального шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на телеканале ТНТ. Об этом сообщает Super.

По информации издания, звезда будет бороться за победу вместе с певцом Торнике Квитатиани, актрисой Надеждой Сысоевой и ее бойфрендом, спортсменом Сашей Стоуном.

Боня призналась, что смотрела предыдущие два сезона шоу. Особенно ей запомнился проект в Самарканде.

«Я очень люблю такие шоу на испытания. Это возможность в искусственных рамках попробовать себя в разных ипостасях и понять, в чем твоя сила», - призналась Боня.

Кто еще появится в шоу, пока неизвестно. Призовые за победу составят 10 миллионов рублей. За них будут бороться 14 участников: 7 из звездной команды и 7 из народной.

Ранее бывшая участница «Дома-2» перенесла поездку на Каннский кинофестиваль. Она призналась, что выбрала мероприятие в Дубае, где будут богатые иностранцы.

Телевидение Виктория Боня Шоу-бизнес
23 мая 2024, 12:48
Дочь Джуда Лоу засветила грудь на красной дорожке в Каннах
Global Look Press
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Модель Айрис Лоу, дочь знаменитых актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост, посетила 77-й ежегодный Каннский кинофестиваль в провокационном наряде. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На красную ковровую дорожку набережной Круазетт в Каннах Лоу надела элегантное белое платье с открытым плечом, прозрачным лифом и асимметричной мини-юбкой, отказавшись от бюстгалтера. Ее наряд дополняли стильный кожаный пояс и высокие сапоги на шпильке из черной замши. В качестве аксессуаров модель выбрала простые серебряные серьги-кольца и набор гармонирующих колец.

Ее макияж включал песочные тени для век, персиковые румяна и коралловую помаду. Короткие светлые волосы Лоу были уложены в легкие волны.

Модель Белла Хадид также показала обнаженную грудь в «голом» платье на Каннском фестивале. Она надела коричневые туфли на высоких каблуках в тон наряду, золотые серьги и несколько колец.

Модели Фестивали
23 мая 2024, 11:58
Настя Ивлеева кардинально сменила имидж
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж. Она перекрасилась из блондинки в брюнетку и поделилась снимком с поклонниками в социальных сетях.

«Была Настюшка опасность. Стала Анастасия бухгалтер», - прокомментировал один из пользователей.

Этот пост стал первым после того, как блогер удалила все свои публикации в Instagram*. Она почистила оба аккаунта, на которые подписаны в общей сложности больше 25 миллионов человек. Позже она призналась, что удалила записи из-за страха.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена Под своей фотографией она не оставила подписи, но фанаты не скупились на сообщения. Всего за час после публикации пост собрал тысячу комментариев.

Некоторые подписчики выразили восторг по поводу новой прически Ивлеевой и признались, что скучали по ее публикациям, а другие критиковали изменения в образе звезды.

Фото Блогеры Анастасия Ивлеева Красота

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