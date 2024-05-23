«Осталось три дня». Успенская выдвинула Киркорову ультиматум

Певица Любовь Успенская подаст в суд на народного артиста России Филиппа Киркорова, если он не извинится за оскорбления в ее адрес. Об этом изданию « Комсомольская правда » рассказала адвокат исполнительницы шансона Елена Сенина.

На шоу «Сплетни-шейкер» поп-король заявил, что артистка клянчила у него подарки , и назвал ее попрошайкой. За это Успенская потребовала от Киркорова публичных извинений.

«Нам ничего не оставалось, кроме того, как обратиться к нему с досудебной претензией - в течение десяти дней мы ждем ответ и если не дожидаемся, то обращаемся в суд. Осталось три дня. Если Киркоров не выполнит наши требования через три дня, мы подаем в суд» - заявила Сенина.

Адвокат добавила, что Успенская вынуждена участвовать в этом противостоянии. Она назвала подобные иски не совсем уместными, так как суды работают за счет денег налогоплательщиков.

Противостояние между артистами продолжается уже долгое время. Оно началось из-за спора вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская обвинила врача в некачественной работе, а Киркоров заступился за него. Ссора переросла в личные оскорбления , певица назвала поп-короля «женоненавистником страны». Тот обратился в суд.