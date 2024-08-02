«Остались кожа да кости». Отар Кушанашвили появился перед камерой на фоне рака

Кушанашвили заявил, что выехал на студию в 05:00, чтобы подготовить два выпуска своего шоу. По его словам, во время съемок телеведущий испытывал сильные боли.

«Нет мне равных, не было и никогда не будет. Я борюсь с самой смертоносной болезнью на свете», - сказал он.

Свой поступок Кушанашвили назвал подвигом и примером того, как нужно отчаянно сопротивляться болезни.

«Я остался кожа да кости. Как вы находите мой внешний вид?» - поинтересовался он у поклонников.

Шоумен добавил, что посвящает ближайшие два выпуска персоналу Красногорской городской больницы, центра онкологии имени Н. Н. Блохина, где он проходил лечение, а также артистам Николаю Баскову, Валерию Меладзе, Сосо Павлиашвили и всем, кто его поддерживал.

«Это пренеприятнейшая болезнь, но я не сдамся, я буду работать», - заключил Кушанашвили.

Шоумена увезли в больницу в подмосковном Красногорске 20 июня. Его экстренно прооперировали. Спустя некоторое время его перевели в московский онкоцентр имени Н. Н. Блохина. За несколько дней до своей госпитализации журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.