29 января 2024, 10:56

Особняк-куб Цекало в элитном подмосковном поселке продали за 430 млн рублей

РИА «Новости»
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Шоумен и продюсер Александр Цекало продал особняк в элитном поселке в Московской области за 430 миллионов рублей. О его избавлении от недвижимости в России сообщил Telegram-канал Mash.

По словам источника канала, речь идет о доме в Шульгино на Рублево-Успенском шоссе. По соседству с особняком Цекало расположены дома многих других знаменитостей и звезд шоу-бизнеса.

Причем дом Цекало с виду выглядит очень просто, напоминает куб, обшитый ольховой доской. С учетом этого с ценой в 430 миллионов рублей за этот дом согласились не сразу, заметил собеседник Mash. По его мнению, найти покупателей могли найти через знакомых артиста, потому что дом стоял на закрытой продаже. Договорились стороны почти сразу, но вместе с тем немного поторговались.

Хотя внешне особняк и выглядит очень просто, убранство внутри у него совсем не такое, как может показаться снаружи. В доме есть целых 10 спален, просторная гостиная, 20-метровый бассейн и сауна, и отдельный рабочий кабинет.

По данным Mash, Цекало в сделке не участвовал, ее вел его помощник и ответственный за дела.

Россия Недвижимость
29 января 2024, 08:30
Суд взыскал с Волочковой 40 тысяч рублей за справление нужды на своем участке
РИА «Новости»
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С балерины Анастасии Волочковой взыскали 40 тысяч рублей после справления нужды под елкой на своем же участке. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артистка расхаживала голой по своему участку, который находится в элитном поселке Новахово на Новорижском шоссе в Москве. Заявление на балерину составила экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская. Именно ее прима обвинила в распространении фотографий, на которых Волочкова ходит голой по участку и справляет нужду под деревом.

Сначала певица отсудила у балерины 360 тысяч рублей за оскорбления. Но артистка снова подала иск на Волочкову. На этот раз Любомская призвала компенсировать затраты на адвоката в размере 50 тысяч рублей. Суд рассмотрел просьбу певицы и постановил взыскать с Волочковой 40 тысяч рублей.

Недавно в Сеть слили видео на котором артистка танцевала с эпатажным актером Никитой Джигурдой откровенный танец. Балерина сняла штаны, а звезда киноленты «Любить по-русски» поцеловал ее в трусы.

Суд Актеры Анастасия Волочкова
29 января 2024, 05:07
Гонорары Галкина упали почти в два раза после отмены концертов
РИА «Новости»
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Выступления юмориста Максима Галкина* на корпоративах подешевели в два раза. Об этом сообщил телеканал «НТВ».

Концерты комика начали отменять в разных странах. Знаменитость не смог выступить в Таиланде и ОАЭ. В последней стране артиста даже оштрафовали на 100 тысяч дирхам (почти 2,5 миллиона рублей) по обвинению в «разжигании межнационального конфликта».

Деньги Галкин* получает не только за выступления, но и за корпоративы. Однако и они сильно подешевели. Год назад за выступление звезды нужно было заплатить 120 тысяч евро (11,6 миллиона рублей), то теперь комик готов выступить за 75 тысяч евро.

Ранее стало известно, что Галкина* не пустили в Индонезию. Там у комика должен был пройти концерт. Как сообщили журналисты, его задержали в аэропорту Бали из-за паспорта в черном списке.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Концерты Россия Максим Галкин
29 января 2024, 04:12
Юрий Лоза предложил метод борьбы с теми, кто дискредитирует Россию
РИА «Новости»
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Музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что нужно блокировать высказывания покинувших родину россиян, которые дискредитируют страну, армию и народ. Свое предложение он высказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

Вокалист вспомнил разговор с продюсером Иосифом Пригожиным. Тот рассказал, как его жену певицу Валерию перед выступлением в Альберт-холле в Лондоне попросили показать тексты своих песен и прописать, что она будет говорить со сцены. По словам Лозы, Великобритания таким образом защищает себя от негативных высказываний на публику.

«Почему мы не должны делать то же самое? Тем более в такое неспокойное время. Контент нужно отслеживать и не пропускать на наши экраны, если он дискредитирует нашу страну», - заявил музыкант.

Ранее Юрий Лоза назвал певицу Аллу Пугачеву вокалисткой в отставке. Он выразил недоумение из-за того, что звезде до сих пор уделяют много внимания.

Россия Юрий Лоза
29 января 2024, 00:43
«Совсем другая». Гитарист Пугачевой рассказал о звездной болезни звезды
РИА «Новости»
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Бывший гитарист певицы Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил, что артистка действительно страдала от звездной болезни. Об этом он рассказал в программе «ЧП. Расследование» на телеканале НТВ.

Музыкант играл на гитаре позади звезды на сцене. Он видел, как в начале своего пути артистка переживала. Она старалась полностью выложиться перед поклонниками. Однако чем популярнее становилась Пугачева, тем больше менялось ее отношение к людям.

«Это деньги, это пафос. Совсем другая какая-то жизнь, другой образ. Она перестала с нами ездить в автобусе, она стала ездить на лимузинах. У нее появился райдер, у нее появились охранники», - заявил он.

По словам музыканта, звезда стала хуже относиться к коллегам. Гитарист вспомнил случай, как барабанщик рассказывал анекдот. Певица подумала, что это был голос Левшина. Тогда она ворвалась к ним и стала возмущаться.

«Негодяй, как ты можешь себя так вести рядом со мной!» - вспомнил слова знаменитости гитарист.

Ранее бывший продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала Пугачеву «скифским золотом». По ее словам, коллеги артистки, которые начали ее критиковать, раньше вздрагивали при звуке шин приближающейся машины певицы.

Музыка Алла Пугачева

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