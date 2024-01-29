Особняк-куб Цекало в элитном подмосковном поселке продали за 430 млн рублей

По словам источника канала, речь идет о доме в Шульгино на Рублево-Успенском шоссе. По соседству с особняком Цекало расположены дома многих других знаменитостей и звезд шоу-бизнеса.

Причем дом Цекало с виду выглядит очень просто, напоминает куб, обшитый ольховой доской. С учетом этого с ценой в 430 миллионов рублей за этот дом согласились не сразу, заметил собеседник Mash. По его мнению, найти покупателей могли найти через знакомых артиста, потому что дом стоял на закрытой продаже. Договорились стороны почти сразу, но вместе с тем немного поторговались.

Хотя внешне особняк и выглядит очень просто, убранство внутри у него совсем не такое, как может показаться снаружи. В доме есть целых 10 спален, просторная гостиная, 20-метровый бассейн и сауна, и отдельный рабочий кабинет.

По данным Mash, Цекало в сделке не участвовал, ее вел его помощник и ответственный за дела.