Основатель Pink Floyd рассказал о проблемах после выступлений на российском ТВ

По словам музыканта, его предупреждали, что после появления на российском телевидении он потом вообще нигде не сможет выступать. Сам артист назвал подобное положение дел абсурдным. Также Уотерс поблагодарил ведущих, которые предложили ему переехать в РФ.

«Русские наши друзья, все наши друзья, нужно отойти от пропаганды тех, кто разжигает конфликт», - сказал музыкант.

Он назвал конфликт - выгодным делом для его разжигателей, которые пытаются заработать на этом деньги.

«Это ужасно. Поэтому я так рад, что могу выступить на российском телевидении и высказать свою точку зрения», - резюмировал Уотерс.

Артист неоднократно публично комментировал ситуацию в мировом сообществе. В феврале он выступил на заседании Совбеза ООН. Музыкант призывал глав России, США и Украины сесть за стол переговоров. Также Роджер Уотерс признался, что начал больше уважать президента Владимира Путина.