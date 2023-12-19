19 декабря 2023, 07:27

Основатель Pink Floyd рассказал о проблемах после выступлений на российском ТВ

РИА «Новости»
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Выступления на российском телевидении угрожает другим проектам. Об этом рассказал сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

По словам музыканта, его предупреждали, что после появления на российском телевидении он потом вообще нигде не сможет выступать. Сам артист назвал подобное положение дел абсурдным. Также Уотерс поблагодарил ведущих, которые предложили ему переехать в РФ.

«Русские наши друзья, все наши друзья, нужно отойти от пропаганды тех, кто разжигает конфликт», - сказал музыкант.

Он назвал конфликт - выгодным делом для его разжигателей, которые пытаются заработать на этом деньги.

«Это ужасно. Поэтому я так рад, что могу выступить на российском телевидении и высказать свою точку зрения», - резюмировал Уотерс.

Артист неоднократно публично комментировал ситуацию в мировом сообществе. В феврале он выступил на заседании Совбеза ООН. Музыкант призывал глав России, США и Украины сесть за стол переговоров. Также Роджер Уотерс признался, что начал больше уважать президента Владимира Путина.

США Россия Украина Телевидение
19 декабря 2023, 05:34
«Глупое решение». Соседов — о своем увольнении с НТВ
РИА «Новости»
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Музыкальный критик Сергей Соседов назвал свое увольнение с телеканала НТВ чудовищной неблагодарностью. В разговоре с StarHit он подтвердил, что с нового года больше не появится в качестве ведущего в эфире социальной программы «За гранью».

По словам журналиста, решение об его увольнении приняли гораздо раньше. Ему сообщили об этом 9 декабря вечером, когда завершились очередные съемки передачи. Шеф-редактор сообщила, что договор с ним не продлили, ведущего сменят.

По его словам, ему крайне неприятна эта ситуация, ведь его просто выгнали из программы. Он хотел придать программе с тяжелыми человеческими судьбами немного лоска, сделать что-то хорошее, чтобы было меньше слез и чернухи, а появился «выход к свету».

«Решение канала - глупое, вздорное, я не боюсь это говорить. Со мной поступили крайне некрасиво, неприлично», - подчеркнул Соседов.

Ранее музыкальный критик и член жюри вокального шоу «Суперстар!» Сергей Соседов раскритиковал выступление певца Кая Метова. Артист исполнил песню Валерии «Часики». Выпуск шоу показали в эфире телеканала НТВ.

Музыка Телевидение Ток-шоу
19 декабря 2023, 02:44
«Никаких подозрений не было». Певица Калашникова рассказала о состоянии Красилова незадолго до смерти
РИА «Новости»
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Незадолго до смерти танцор Дмитрий Красилов был весел, активен и хорошо себя чувствовал. Об этом «360» рассказала певица Анна Калашникова. По ее словам, она узнала о случившемся на мероприятии, и эта новость вызвала у нее шок.

«Боже, мы только виделись, только-только отмечали выход его новой песни, виделись на всех новогодних мероприятиях, честно говоря, вообще не верится. Он такой живчик, бодрячок. Я в шоке. Мы, честно говоря, все коллеги в шоу-бизнесе, кто дружили, пребываем в шоке», - рассказала Калашникова.

Певица сообщила, что на днях переписывалась с артистом.

«Вообще никаких подозрений, что он плохо себя чувствовал, не было. Конечно, у него [большой] вес, одышка была, но мы плясали, танцевали, он везде был бодрячком», - добавила она.

Исполнительница предположила, что из-за лишнего веса у Красилова могли быть проблемы со здоровьем. Кроме того, в предновогодней гонке выступлений он мог не уделять достаточного внимания своему самочувствию.

«Может быть, действительно в этой суматохе, в этом новогоднем сумасшедшем графике не выдержало сердце», - предположила исполнительница.

Калашникова рассказала, что предлагала Красилову обратиться к ее знакомому диетологу. Тот на словах соглашался, но откладывал визит.

Тело Дмитрия Красилова обнаружили в его квартире в Москве в понедельник, 18 декабря. По предварительной информации, у артиста случился сердечный приступ. Ему было 29 лет.

Музыкальные клипы Музыка Москва 2023
19 декабря 2023, 01:54
«Комплексую на эту тему». Собчак раскрыла причину своего лишнего веса
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Собчак призналась, что набрала лишний вес из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил журнал Teleprogramma.pro.

«У меня есть небольшая проблема. Я по разным причинам, связанным со здоровьем, немножко пожирнела», - заявила светская львица.

По словам Собчак, она ненавидит полных людей и сама любит быть худой, поэтому сейчас немного комплексует. При этом она не уточнила свой диагноз.

Телеведущая встретилась для нового интервью со стилистом Кариной Нигай, которой призналась, что сейчас носит «размахаечки, рубашечки». Специалист подобрала для нее два образа. Собчак больше всего понравился вариант с костюмом в кофейном цвете с голубой рубашкой. Второй лук, предложенный Нигай, включал в себя брюки, белую рубашку и кожаный жакет.

Ранее Собчак высмеяла хейтеров за критику постельных сцен с участием ее мужа в новом сериале «Кеша должен умереть». Константин Богомолов играет в нем главную роль.

Ксения Собчак Журналистика Москва 2023
19 декабря 2023, 01:28
Ушла из жизни народная артистка России Александра Жигалова
РИА «Новости»
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Народная артистка России Александра Жигалова ушла из жизни в возрасте 94 лет. Сообщение об этом появилось на странице во «ВКонтакте» Оренбургского драматического театра имени Максима Горького.

«Скорбная весть пришла в наш театр. Сегодня, 18 декабря 2023 года, ушла из жизни народная артистка РФ Александра Павловна Жигалова», - сообщили в театре.

Александра Жигалова более полувека служила в Оренбургском драматическом театре. Впервые на его сцену она вышла в 1960 году. За эти годы актриса сыграла Дездемону в пьесе «Отелло», Калугину в «Служебном романе», Голду в «Поминальной молитве», Василису Егоровну в «Капитанской дочке» и многих других персонажей. В 1967 году она получила почетное звание «Заслуженный артист РСФСР». А в 1998 году стала народной артисткой России.

Россия Театры Актеры

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