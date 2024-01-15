Ослабленный и похудевший Леонтьев впервые появился на сцене после новостей о болезни

В материале сказано, что последние два года артист не выходил на большую сцену. Он тяжело заболел и поселился в своем доме в Майями, где спрятался от повышенного внимания поклонников.

Однако недавно исполнитель все-таки прервал творческий отпуск. Он спел песню «Дельтаплан» на закрытом мероприятии в Дубае. Как отметили журналисты, Леонтьев вышел на сцену в узких кожаных брюках. Артист немного пошатывался, а также сильно похудел. При этом хит исполнил самостоятельно, без фонограммы.

Ранее певец Леонид Агутин рассказал, куда пропала его супруга вокалистка Анжелика Варум. По его словам, исполнительница не любит публичные мероприятия и поэтому старается на них не появляться. В последний раз она выходила на сцену в ноябре прошлого года. Это был концерт в Казахстане, на котором звезда исполняла песни вместе с мужем.