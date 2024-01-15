15 января 2024, 03:20

Ослабленный и похудевший Леонтьев впервые появился на сцене после новостей о болезни

РИА «Новости»
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Певец Валерий Леонтьев впервые появился на публике после двухлетнего исчезновения. Об этом сообщил сайт kp.ru.

В материале сказано, что последние два года артист не выходил на большую сцену. Он тяжело заболел и поселился в своем доме в Майями, где спрятался от повышенного внимания поклонников.

Однако недавно исполнитель все-таки прервал творческий отпуск. Он спел песню «Дельтаплан» на закрытом мероприятии в Дубае. Как отметили журналисты, Леонтьев вышел на сцену в узких кожаных брюках. Артист немного пошатывался, а также сильно похудел. При этом хит исполнил самостоятельно, без фонограммы.

Ранее певец Леонид Агутин рассказал, куда пропала его супруга вокалистка Анжелика Варум. По его словам, исполнительница не любит публичные мероприятия и поэтому старается на них не появляться. В последний раз она выходила на сцену в ноябре прошлого года. Это был концерт в Казахстане, на котором звезда исполняла песни вместе с мужем.

Болезни Концерты Песни
15 января 2024, 03:11
«Мы сидели на банкете». Певец Юлиан рассказал об отношениях с Пугачевой
РИА «Новости»
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Певец Юлиан заявил, что никогда не имел теплых отношений с Аллой Пугачевой. Об этом он рассказал в беседе с сайтом mk.ru.

«У меня никогда не было с ней ни теплых, ни холодных отношений. Единственная встреча с Пугачевой была на премьере фильма „Мама“ с Нонной Мордюковой. После кинопоказа мы сидели на банкете втроем», - признался вокалист.

По его словам, в тот день звезда спросила у него, почему он никогда не обращался к ней за помощью и всего в карьере добивался сам. Юлиан ответил, что не хотел тревожить певицу. Из-за ее влияния многие начинающие исполнители мечтали, чтобы артистка их заметила. Приносили кассеты с их песнями в штаб Пугачевой и «молились, чтобы их взяли».

«А меня там никогда не было. Ей, кстати, мой ответ, по-моему, понравился, что хоть кто-то у нее ничего не просил», - признался артист.

Ранее журналист и друг покойного певца Александра Градского Евгений Додолев рассказал, что думал вокалист про Аллу Пугачеву. Он предоставил аудиозапись с диктофона, написанную во время интервью с артистом. На ней Градский заявил, что исполнительница перестала петь с 1986 года. Ее голос сильно испортился и причиной этому стал, вероятно, алкоголь.

Отношения Алла Пугачева
15 января 2024, 03:02
Российские звезды призвали Киркорова передать «корону» Алексею Воробьеву
РИА «Новости»
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На телеканале ТНТ вышла первая серия музыкального шоу «Конфетка», где исполнители переделывают странные и несуразные песни. Члены жюри восхитились выступлением Алексея Воробьева и призвали Филиппа Киркорова передать ему «корону» поп-короля. Все произошло после скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой, сообщил сайт «Вокруг ТВ».

Воробьев переделал песню «Елка». Представители жюри высоко оценили выступление исполнителя.

«Это будущий король, я вам говорю. Филипп, трепещи!» - заявил Гарик Мартиросян.

Тимур Родригез напомнил, как Киркоров уже передавал свою «корону» разным исполнителям, на что Марина Кравец пошутила, что королю сцены стоило бы вакцинироваться.

После участия Киркорова в «голой» вечеринке» его вырезали из новогодних огоньков и некоторых других проектов. Российское авторское общество (РАО) подало на исполнителя и клуб «Мутабор» в суд из-за песен, что играли в заведении во время скандального мероприятия.

Киркорова не пригласили на фестиваль «Жара Fest», который прошел в Дубае. При этом певец выступил там в ресторане с Михаилом Шуфутинским.

Суд Скандалы Филипп Киркоров Песни Фестивали Рестораны Дубай
15 января 2024, 02:04
Супруга Игоря Николаева отреагировала на слухи о «разводе»
РИА «Новости»
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Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова устала от домыслов о ее разводе с маэстро и опубликовала в соцсетях видеоролик, на котором вся семья с друзьями отмечает Новый год. Певица также ответила особо дотошным поклонникам по поводу семейного портрета.

Сплетники распустили слухи об очередном разводе звездной пары. Композитор никак не комментирует домыслы, а его супруга после долгого молчания выложила в Сети ролик из своего загородного дома в элитном поселке, где сейчас проживает вся семья.

Фанаты заметили, что вместо семейного портрета, который висел в гостиной над фортепиано, висит другая картина. Тут же посыпались домыслы, что разлад в семье все же есть. Проскурякова успокоила поклонников - картина с их портретами всегда висела в их московской квартире «Семейная картина - в квартире! Так и висит», - ответила фанатам Проскурякова.

В прошлом году Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь» в честь своего хита. Под этим брендом народный артист сможет продавать алкогольные и безалкогольные напитки, сладости, оказывать рекламные услуги и осуществлять деятельность, связанную с музыкальным оборудованием.

Фанаты Семья Картины Новый год
14 января 2024, 23:51
Концерт Лолиты в Новосибирске отменили после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Еще один концерт певицы Лолиты Милявской отменили. На этот раз — в Новосибирске. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ДКЖ.

«Да, действительно, концерт отменен. На электронных билетах указано, куда зрители могут обратиться, чтобы вернуть деньги», - сказано в сообщении.

Мероприятие должно было состояться 2 апреля.

Ранее Лолита отреагировала на массовую отмену своих выступлений. Она сказала, что привыкает быть домохозяйкой, ведь давно не убиралась в квартире. Теперь у артистки появилось свободное время для домашних дел.

Певец Феликс Царикати, который недавно общался с Лолитой, рассказал о ее состоянии после бойкота из-за появления на «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По его словам, вокалистка очень расстроена.

До этого Милявская опровергла слухи о своем якобы бегстве из России. В соцсетях она записала видеообращение, где поздравила поклонников с Новым годом. По ее словам, 2023 год был фантастическим и принес много хороших впечатлений. Она отметила, что никуда не уезжает, а также поблагодарила поклонников за поддержку.

Еще один концерт певицы Лолиты Милявской отменили. На этот раз - в Новосибирске. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ДКЖ.

Концерты Россия Лолита Милявская

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