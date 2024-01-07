Оскара Кучеру удивила «недалекость» Ивлеевой

«Я посмотрел часть интервью, и мне стало не по себе, как мне показалось, от недалекости этого человека, который становится мейнстримером, человеком, который ведет за собой толпу», - пояснил он.

При этом Кучера отметил, что относился к Ивлеевой с уважением. Блогер смогла сама добиться успеха большим трудом. В этом они похожи с певицей Ольгой Бузовой, которая также стала популярной благодаря своему трудолюбию и упорству, добавил телеведущий.

Настя Ивлеева подверглась массовой критике после «голой» вечеринки , которую она организовала в столичном клубе «Мутабор». Ранее Лефортовский суд оштрафовал блогера за организацию скандального мероприятия на 100 тысяч рублей.