07 января 2024, 21:39

Оскара Кучеру удивила «недалекость» Ивлеевой

РИА «Новости»
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Телеведущий Оскар Кучера заявил, что после просмотра нескольких интервью с блогером Анастасией Ивлеевой, ему стало не по себе от ее «недалекости». Своим мнением актер поделился в новом выпуске шоу «Злые языки» на Rutube.

«Я посмотрел часть интервью, и мне стало не по себе, как мне показалось, от недалекости этого человека, который становится мейнстримером, человеком, который ведет за собой толпу», - пояснил он.

При этом Кучера отметил, что относился к Ивлеевой с уважением. Блогер смогла сама добиться успеха большим трудом. В этом они похожи с певицей Ольгой Бузовой, которая также стала популярной благодаря своему трудолюбию и упорству, добавил телеведущий.

Настя Ивлеева подверглась массовой критике после «голой» вечеринки , которую она организовала в столичном клубе «Мутабор». Ранее Лефортовский суд оштрафовал блогера за организацию скандального мероприятия на 100 тысяч рублей.

Блогеры Актеры Анастасия Ивлеева
07 января 2024, 21:19
«Народу совершенно неинтересно». Лоза раскритиковал «новогодние огоньки»
РИА «Новости»
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Традиционные «новогодние огоньки» совершенно не интересны зрителям, потому что там каждый год происходит одно и тоже, а артисты выступают не для народа, а для самих себя. Такое мнение выразил композитор Юрий Лоза в беседе c новостным порталом aif.ru.

По мнению музыканта, главная проблема в том, что российское телевидение в целом не ориентировано на зрителя. В результате на новогодних шоу «Киркоров поет для Баскова про Баскова», а народу это совершенно не интересно. Лоза напомнил, что в советское время эти концерты проходили совершенно по-другому.

«Если вы вспомните те огоньки, старые, то там Кобзон пел для сталеваров, для хлеборобов. Именно они были главными героями огоньков, сидели на почетных местах, их представляли, их, что называется, облизывали. Потом выходили артисты, пели для них. А здесь артисты поют сами для себя и про себя, понимаете», - заявил Юрий Лоза.

Композитор выразил уверенность, что пришло время изменить новогодние шоу, «развернуть их в сторону народа».

Ранее Юрий Лоза высмеял песни российских звезд эстрады , заявив, что в них нет смысла.

Концерты Песни Музыка Телевидение Юрий Лоза
07 января 2024, 20:31
«Хочется в морозы». Киркоров из Дубая признался в любви к России
РИА «Новости»
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Филипп Киркоров на новогодние праздники улетел в Дубай давать рождественские концерты. На одном из них певец спел дуэтом с Михаилом Шуфутинским и признался в любви к России. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Я себе не представляю свою жизнь без России - без своего дома. Но иногда вот так выбираться в Рождество туда, где тепло. Но потом, когда слишком жарко, хочется в наши морозы», - заявил певец перед выступлением.

В конце прошлого года Филипп Киркоров вместе со многими другими знаменитостями появился на скандальной «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. После этого телеканалы вырезали сцены с певцом из новогодних программ. В результате он не появился на «Голубом огоньке», финальном выпуске шоу «Маска», ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и в «Песне года».

В январе певец отправился в Дубай , где выступил в популярном у россиян ресторане Chalet Berezka.

Праздники Филипп Киркоров Песни Россия Музыка Дубай
07 января 2024, 18:18
Умерла сыгравшая в «Австралии» с Николь Кидман актриса
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Известная актриса театра и кино Лилиэн Кромби скончалась в возрасте 66 лет. Об этом сообщила пресс-служба кинокорпорации Южной Австралии (SAFC).

Кромби являлась представителем коренного населения Австралии, у нее осталась дочь - актриса Элейн Кромби.

Лилиэн дебютировала на большом экране в 70-х годах прошлого века. Большому кругу зрителей она известна по роли в фильме «Австралия» с Хью Джекманом и Николь Кидман, который номинировали на премию «Оскар».

Также Кромби снималась в фильмах «Таинственный путь», «Наша секретная жизнь», «Путь среди женщин» и во многих других.

В последние годы актриса проходила процедуру диализа, которая является признаком серьезных проблем со здоровьем. Однако точную причину смерти в кинокорпорации не раскрыли.

Перед уходом из жизни Кромби работала над документальным фильмом и автобиографической книгой.

Австралия Кино Фильмы Театры Актеры
07 января 2024, 16:17
Выступления сбежавших из России звезд не заинтересовали зарубежных зрителей
РИА «Новости»
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Интерес русскоговорящей публики к покинувшим Россию артистам схлынул, а у иностранцев его и не было. В результате имевшие деньги и славу на родине музыканты столкнулись с отменой концертов или слабой продажей билетов. Они начали отменять анонсированные гастроли или перешли из крупных залов в небольшие клубы, сообщил сайт kp.ru, который проанализировал данные о продаже билетов на выступления уехавших звезд.

Месячное число концертов группы «Сплин» за границей теперь исчисляется единицами, а не десятками, как было в России. Первый концерт коллектива в этом году запланирован только на февраль в Лондоне. Но стоимость билетов отпугнула поклонников. Пока разобрали только галерку по стоимости от 80 до 120 фунтов стерлингов.

Продюсеры группы «Би-2» с единственным оставшимся фронтменом Левой (Егором Бортником*) поступили хитрее. Они договорились о концертах в местах отдыха россиян. В январе запланировано выступление в клубе тайского Пхукета с билетами за 8,9 тысячи рублей. В апреле артисты отправятся на гастроли в Турцию.

Запланированный на конец декабря концерт Земфиры* из-за небольшого количества проданных билетов отменили в Дубае. Стоимость посещения выступления некогда популярной артистки начиналась от 120 тысяч рублей. Несмотря на то, что в стране собрались далеко не бедные россияне, интерес к певице явно угас.

Переехавший в Израиль Андрей Макаревич* стоимость своих выступлений снизил с пяти до двух миллионов рублей. Но эти деньги артист делит со всеми музыкантами. Обычно он дает небольшие концерты на частных мероприятиях.

Юбилейный тур его группы «Машина времени» в честь 55-летия коллектива тоже под угрозой срыва. К примеру, в Ереване выступление перенесли с октября 2023 года на апрель. Но даже с учетом новой даты организаторы продали чуть больше половины билетов.

Сохранить интерес публики уехавшие из России артисты пробуют разными способами. Земфира* с наступлением 2024 года анонсировала выпуск нового альбома. Артистка подчеркнула, что завидует тем, кому еще только предстоит его послушать.

*Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Интерес русскоговорящей публики к покинувшим Россию артистам схлынул, а у иностранцев его и не было. В результате имевшие деньги и славу на родине музыканты столкнулись с отменой концертов или слабой продажей билетов. Они начали отменять анонсированные гастроли или перешли из крупных залов в небольшие клубы, сообщил сайт kp.ru , который проанализировал данные о продаже билетов на выступления уехавших звезд.

Концерты Россия Музыка

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