Оскандалившийся на «голой» вечеринке рэпер Vacio сбежал из России

Артист получил повестку еще в январе. Он должен был отправиться служить на днях, однако не явился в военкомат.

«У него была повестка на 13 мая», - уточнил источник StarHit.

Оказалось, что музыкант отбыл за рубеж, в Америку. Однако его адвокат Роман Попов отказался подтвердить данные о местонахождении артиста.

«Мне он такую информацию не предоставлял. Мне ничего об этом неизвестно», - заявил юрист.

После «голой» вечеринки рэпера арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство, а также оштрафовали на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*. Позднее его снова посадили на 10 суток, на этот раз за неповиновение правоохранителям. После освобождения из-под ареста музыкант встал на воинский учет и прошел медкомиссию.

* Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.