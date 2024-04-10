«Органы тянулись к горлу». Отец погибшего певца Кунгурова рассказал о его болезни

По словам Виктора Кунгурова, болезнь была хитрая, с которой человек теряет лицо, себя и тело. При этом он вроде существует, но ничего не чувствует. Отец Кунгурова вспомнил, что певец двигался, но рассказывал, что у него голова «где-то там».

«Внешне здоровый парень, а внутри все у него перековеркано. Все органы внутри будто тянулись ему прямо к горлу», - поделился собеседник издания.

Евгения Кунгурова нашли на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. Его жена обратилась в экстренные службы после того, как получила сообщение от супруга о самоубийстве.

Певца Сергея Пенкина шокировала гибель звезды шоу «Голос». Ранее он рассказал о последней встрече с Кунгуровым.