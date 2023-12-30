30 декабря 2023, 01:44

Организаторы «Зимнего Show» сняли Лолиту и Киркорова с мероприятия после «голой» вечеринки

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Концерты певцов Филиппа Киркорова и Лолиты Милявской отменили в рамках «Зимнего Show», запланированного на 1 января. Информацию об этом опубликовали на сайте Live Арены.

«Вынуждены сообщить об изменении состава артистов и формата мероприятия „Зимнее Show“ <…> Вместо Филиппа Киркорова и Лолиты на сцену выйдут Люся Чеботина, Хабиб и Burito», - сказано в публикации.

Вокалистов Диму Билана, Ладу Дэнс и Дмитрия Маликова с мероприятия не сняли.

Волна негатива поднялась на некоторых представителей отечественного шоу-бизнеса после их появления на «голой» вечеринке, которую устроила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева в московском клубе «Мутабор». Дресс-код на мероприятии подразумевал костюмы с минимальным количеством одежды на участниках.

На событие пришли знаменитости Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, а также известные блогеры.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию нашумевшего мероприятия в ночь на 21 декабря. На вечеринке, куда пришли не менее 200 гостей, зафиксировали нарушение правопорядка - отдыхающие веселились там в голом виде, что оскорбляет человеческое достоинство.

Скандалы Филипп Киркоров Лолита Милявская Анастасия Ивлеева
29 декабря 2023, 19:35
Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч за организацию «голой» вечеринки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лефортовский суд Москвы оштрафовал блогера Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию скандальной «голой» вечеринки. Об этом сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Телеведущая организовала мероприятие, в котором приняли участие не менее 200 человек. На вечеринке зафиксировали нарушение правопорядка - участники находились там в голом виде, оскорбляющем человеческое достоинство.

Также речь идет о таких нарушениях, как пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и нецензурная брань в общественном месте.

«Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе.

Вечеринка блогера вызвала резкое осуждение со стороны россиян, общественников и политиков. После мероприятия блогер публично извинилась и пообещала направить вырученные от продажи билетов средства в благотворительные организации.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Штрафы Суд Блогеры Анастасия Ивлеева
29 декабря 2023, 14:25
Киркорова не лишат звания народного артиста после «голой» вечеринки Ивлеевой
Читайте нас в: Google Новости
Певца Филиппа Киркорова не лишат звания народного артиста из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

«Награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», - объяснили сотрудники ведомства.

Такой порядок действует согласно российскому законодательству, добавили в министерстве.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал Минкульт лишить Киркорова звания народного артиста России. В СМИ заявили, что певец якобы обратился к юристам по этому поводу, однако адвокат артиста Александр Добровинский опроверг информацию и назвал ее очередной придумкой.

Сам Киркоров ранее пожаловался пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Песков на дресс-код «голой» вечеринки Ивлеевой. Певец заявил, что не знал заранее о концепции мероприятия.

Награды Филипп Киркоров Минкультуры РФ
29 декабря 2023, 14:14
«История неслучайная». Травля звезд после «голой» вечеринки изменит ситуацию на телевидении
Читайте нас в: Google Новости
Скандал вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой может благоприятно повлиять на сферу шоу-бизнеса, несмотря на травлю некоторых звезд. О том, какие изменения могут последовать из-за нашумевшего мероприятия, «360» рассказал политолог Илья Гращенков.

Общественность не поддержала травлю Я не вижу публичной поддержки вокруг всего этого процесса. Скорее, мы видим административный «каток»: кого-то проверяют на налоги, кого-то просто превентивно удаляют с концертов, разрывают контракты. Но это пока никак не отразилось на публичном отношении к этим людям. Если чиновники, администраторы и бизнесмены появятся в списке, то совершенно непонятно, как к ним сработают санкции.

То есть даже если кто-то выступал организатором, совершенно непонятно, что вменить ему в вину. Насколько я понимаю, главным таким «месседжем» публичного обвинения было то, что в суровые годы СВО кто-то позволяет себе веселиться, тем самым показывая и проявляя свое неуважение. То есть к публичным людям это хотя бы применимо, потому что они лидеры мнений, таким образом, они попадают под этот запрос «благочестия и скорби». Но как это можно объяснить бизнесменам, не очень понятно. <…> Мы видим с этими Лолитами и прочими, что они уже извинились. Я думаю, что они вернутся все на свои места, и все останутся при своих. Они удивились и извинились, их пожурили и простили.

Далее - прямая речь.

Артисты из 80-х надоели Я думаю, что эта история в каком-то смысле неслучайная, поскольку нельзя сказать, что это какой-то эксцесс или что-то такое выходящее за рамки привычного. Мы видим, что все, скорее, удивлены тем, что данное мероприятие стало таким поводом для морализаторства на пустом месте. Даже сами люди, которые сами никогда ни в чем подобном не участвовали, тем не менее, видят в этом что-то сверхъестественное. Очевидно, что какая-то волна была пущена, но она уже спадает. Людям не очень зашла травля в целом любимых артистов, которые в последние 30 лет не сходят с экранов.

В обновлении есть как раз позитивный момент. Дело в том, как мне кажется, что эта «несменяемость» артистов, которые еще с 70-80-х годов являются такими скрепами, не уходящими с телеэкранов, - это проблема. Потому что многие видят в эстраде какой-то уже неживой монолит, который всем надоел. Многие перестали смотреть все эти передачи, какая-то атмосфера действительного обновления была перекрыта. Все эти шоу «Голос»… Что, в 145-миллионной стране других людей нет? Последний год каких-то новых имен практически не появляется. И в этой узурпации старыми звездами всех эфиров ничего хорошего нет. Если, как ни странно, довольно негативное событие, связанное с травлей, приведет к какой-то мысли, что можно что-то обновить, то это хороший пример того, как негативное событие позитивно влияет на нашу жизнь.

Скандалы Концерты Музыка Лолита Милявская Новый год Анастасия Ивлеева
29 декабря 2023, 12:21
Дело о неуплате налогов против Лерчек закрыли
Читайте нас в: Google Новости
Возбужденное против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) уголовное дело о неуплате налогов прекратили. Об этом сообщил РИА «Новости» адвокат девушки Константин Третьяков.

«Вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных», - подчеркнул правозащитник.

Блогеров Валерию и Артема Чекалиных обвинили в уклонении от уплаты налогов. Их имущество арестовали, а счета заморозили. Временно блогерам запретили пользоваться интернетом. Также их обязали выплатить штраф, который чета Чекалиных не смогла вовремя погасить из-за заблокированных счетов.

Недавно они все же закрыли долги перед налоговой.

Чекалины погасили около 500 миллионов рублей. Сначала Лерчек оплатила долг в 311 миллионов рублей. Спустя время внесла вторую часть суммы - 296 миллионов.

После следователи сняли с Валерии и Артема Чекалиных «судебный бан». Накануне адвокат семьи сообщил, что с семьи блогеров сняли все ограничения. Им разрешили пользоваться телефонами. Сразу после этого блогеры опубликовали в соцсетях первое за 10 месяцев видео.

Долги Уголовное дело Семья Налоги Блогеры

Новости по теме