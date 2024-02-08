08 февраля 2024, 08:13

Организаторы отменили концерт Кристины Орбакайте во Владивостоке

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Во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте. Представитель концертного зала Fesco Hall сообщил об этом РИА «Новости».

«Отменили концерт», - подтвердил он.

На сайте Fesco Hall оставили анонс выступления Кристины Орбакайте 19 марта, но убрали кнопку онлайн-продажи. Певица планировала привезти программу «На Бис!» и поставить, по словам организаторов, музыкальный спектакль с хитами и новыми песнями.

В таком же формате оставили объявление о концерте Дианы Арбениной 27 февраля - общественники просили отменить оба выступления. Муниципальный центр управления заявлял, что законных оснований для запрета не нашли.

Общественное движение «Культурный фронт России» попросило главу Владивостока Константина Шестакова отменить концерты певиц. Чиновник рекомендовал организаторам принять решение самостоятельно «с учетом всех обстоятельств и общественного мнения». МЦУ напомнило, что Кристину Орбакайте не вносили в список иноагентов, а ее репертуар не противоречил закону. Из-за невозможности работать в России от артистки ушел концертный директор.

Концерты Музыка Владивосток
08 февраля 2024, 01:28
Эстонские власти отменили концерт Клавы Коки в Таллине и запретили ей въезд в страну
РИА «Новости»
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Концерт российской певицы Клавы Коки запретили в эстонской столице. Об этом сообщила газета Postimees.

Мероприятие ланировали на 29 марта. Как отметили в издании, артистку не пустили из-за поддержки специальной военной операции. Местное МВД имеет право запретить въезд таким людям, даже если у них есть необходимые документы и виза.

«Выступление Клавы Коки в Эстонии по-прежнему неуместно, поскольку она не осудила однозначно российскую спецоперацию на Украине», - заявил советник по коммуникациям Минкульта Эстонии Ханнус Лууре.

По данным газеты, певице закрыли въезд в страну до 2027 года.

Ранее Клава Кока выступила на благотворительной новогодней елке «Рождественская сказка Федерации бокса России» в Серпухове. Также перед гостями спели вокалисты Ольга Бузова, Кравц, Просто Лера и другие.

Концерты Россия Эстония
08 февраля 2024, 01:01
Директор Орбакайте отрекся от певицы после отмены ее концертов в России
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте осталась без концертного директора в России. Об этом рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов в беседе с НСН.

Он отметил, что беседовал с Александром Качаном, который был директором звезды. Тот рассказал, что артистка не работает в России и у нее нет шансов на проведение гастрольного тура по родине.

«Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше шансов работать в России. Возможны частные мероприятия, закрытые вечеринки», - заявил Полупанов.

Он отметил, что Орбакайте покинула Россию несколько лет назад и вышла замуж за американца. Сначала вокалистка жила на две страны, но после начала спецоперации перебралась в Штаты насовсем. В последний раз певица приезжала на родину на «Песню года».

Ранее стало известно об отмене гастрольного тура Орбакайте, запланированного на март. Как заявил организатор мероприятий Оганнес Тухманян, сейчас нет возможности провести концерты этой вокалистки.

Концерты Песни Россия
07 февраля 2024, 22:57
Максим Галкин раскритиковал художественный музей в Мельбурне
РИА «Новости»
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Телеведущий Максим Галкин* раскритиковал экспозицию старейшего музея Австралии — Национальной галереи Виктории в Мельбурне. Об этом сообщило РИА «Новости».

Телеведущий Максим Галкин* раскритиковал экспозицию старейшего музея Австралии - Национальной галереи Виктории в Мельбурне. Об этом сообщило РИА «Новости».

Комик Максим Галкин* презентовал в своем Instagram** юмористическую видеоэкскурсию по Национальной галерее Виктории, которая расположена в Мельбурне.

Юмористу не понравилось сочетание предметов классического искусства с современным. В том числе - неоновая надпись, которая соседствует со старинными полотнами.

«Вот здесь некоторый перебор, потому что неоновая надпись дает такой отблеск на старые картины, которые здесь же демонстрируются. Уже в ущерб», - отметил Галкин*.

Ранее депутат Госдумы Николай Валуев сказал, что шутки Галкина* стали плоскими , а повестка его концертов сузилась до обезьянничанья.

«Яркий пример - Галкин*. Кому он сейчас нужен? Даже в зарубежье стали его концерты отменять. И его повестка сузилась до обезьянничанья по поводу того, что происходит у нас дома», - отметил бывший спортсмен.

Он предположил, что за границей вряд ли смогут оценить шутки российского шоумена, если тот начнет высмеивать ситуацию, происходящую в Израиле.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России **Соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

Австралия Музеи Максим Галкин Иноагенты
07 февраля 2024, 12:32
Издевательство от Киркорова. Валуев — об извинении певца после «голой» вечеринки
Телеканал «360»
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Шоу-бизнес — отдельный мир, участники которого живут по своим правилам. Те, кто пришел на «голую» вечеринку, не осознавали, насколько это отразится на них. Только после отмены концертов и срыва контрактов участники этого мероприятия поняли, что все серьезно. Об этом депутат Госдумы Николай Валуев заявил на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

Зашли не в ту дверь Он вспомнил о видео, на котором российский певец Филипп Киркоров произносит речь с извинениями. Валуев отметил, что с точки зрения смысловой нагрузки артист вроде бы сказал все правильно. Но подача оставила желать лучшего.

«По стилистике доведения с точки зрения эмоций было послано для нас, на мой взгляд как издевательство. Такое ощущение было, что человек сдерживает улыбку», - предположил депутат.

Он заверил, что все гости вечеринки совершенно точно собрались на подобное мероприятие не в то время. Причем они искренне не понимают, в чем именно проблема.

«Когда у них слетели контракты и концерты, вот тогда они почувствовали, что реакция на их счет была негативной», - подчеркнул парламентарий.

По мнению Валуева, государство не может попускать такие вещи, особенно во время проведения СВО. И одновременно с этим есть люди, которые живут в отрыве от реальности и показывают подобные вечеринки всему миру, осознанно снимая происходящее на камеру.

Свои правила «„Голая“ вечеринка пришлась не ко времени. Те, кто приходил туда, искренне считали, что это очередной вечер, где есть определенные правила. Основная масса людей была во что-то одета. Вот они в соцсетях фотографировались, кто-то был по пояс одет. Такая богемная тусовка замутилась», - сказал он.

Звезды пришли на «голую» вечеринку по приглашению телеведущей Анастасии Ивлеевой. Это мероприятие стало поводом для селебрити пообщаться в кругу себе подобных. Поэтому, как считает Валуев, вряд ли они осознавали, за что им потом может «прилететь».

Он отметил, что после вечеринки Анастасия Ивлеева подверглась буллингу. При этом депутат удивился тому, как люди забывают о морали и могут пожелать человеку смерти.

«Мы в своих эмоциях иногда забываем о морали <…> Там люди и смерти желают, разве так можно?» - удивился Валуев.

Он рассказал о правиле, которому старается придерживаться. По его мнению, не стоит сожалеть о содеянном, оглядываясь назад. При принятии ситуации можно исправить все ошибки. Никто не идеален, резюмировал Валуев.

Шоу-бизнес - отдельный мир, участники которого живут по своим правилам. Те, кто пришел на «голую» вечеринку , не осознавали, насколько это отразится на них. Только после отмены концертов и срыва контрактов участники этого мероприятия поняли, что все серьезно. Об этом депутат Госдумы Николай Валуев заявил на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

Филипп Киркоров Соцсети Патриотизм

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