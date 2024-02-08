Организаторы отменили концерт Кристины Орбакайте во Владивостоке

«Отменили концерт», - подтвердил он.

На сайте Fesco Hall оставили анонс выступления Кристины Орбакайте 19 марта, но убрали кнопку онлайн-продажи. Певица планировала привезти программу «На Бис!» и поставить, по словам организаторов, музыкальный спектакль с хитами и новыми песнями.

В таком же формате оставили объявление о концерте Дианы Арбениной 27 февраля - общественники просили отменить оба выступления. Муниципальный центр управления заявлял, что законных оснований для запрета не нашли.

Общественное движение «Культурный фронт России» попросило главу Владивостока Константина Шестакова отменить концерты певиц. Чиновник рекомендовал организаторам принять решение самостоятельно «с учетом всех обстоятельств и общественного мнения». МЦУ напомнило, что Кристину Орбакайте не вносили в список иноагентов, а ее репертуар не противоречил закону. Из-за невозможности работать в России от артистки ушел концертный директор.