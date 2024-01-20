20 января 2024, 16:55

Организаторы объявили об отмене второго концерта Лолиты в Новосибирске

РИА «Новости»
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Концертов певицы Лолиты Милявской в рамках посвященного 60-летию артистки тура в Новосибирске не будет. Сообщение об отмене запланированного на 31 марта выступления появилось на сайте Дома ученых Сибирского отделения РАН.

Купившим билеты горожанам рекомендовали их сдать, чтобы вернуть деньги.

«Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения», - отметили в публикации.

Это уже второй концерт артистки, отмененный в Новосибирске менее чем за неделю. В минувшее воскресенье, 14 января, организаторы выступления Лолиты в Доме культуры железнодорожников заявили, что артистка не приедет в город 2 апреля.

В рамках юбилейного тура у Лолиты с февраля по апрель запланированы более 20 концертов в разных городах России.

После участия певицы в организованной блогером Настей Ивлеевой голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» концерты Лолиты начали отменять. Первым такое решение приняло Министерство культуры Омской области.

Сама певица заявила, что намерена жить на пенсию. Также она пошутила, что в случае крайней нужды заведет себе аккаунт на сайте Onlyfans.

Концерты Россия Музыка
20 января 2024, 04:47
Собчак воссоздала кадр из порно
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Собчак изобразила кадр из порно. Она воссоздала популярный мем с американской порноактрисой Пайпер Перри в окружении чернокожих мужчин. Видео журналистка опубликовала в Stories своего Telegram-канала.

На видео Собчак сидит на диване в окружении полуобнаженных чернокожих мужчин. На их лицах маски с героями интервью журналистки: Стасом Васильевым, Моргенштерном*, Евгением Понасенковым* и Алексеем Паниным*. Смысл видео Собчак не пояснила.

Мем с порноактрисой и чернокожими мужчинами был взят из порнофильма. Чаще всего этот кадр использовали для иллюстрации различных сложностей.

Ранее Ксения Собчак призналась, что потеряла 15 миллионов рублей из-за отмены своих мероприятий после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. Перед Новым годом журналистка рассказала, из-за скандала у нее отменились три корпоратива.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Скандалы Ксения Собчак Видео Мужчины
20 января 2024, 02:03
Участница «голой» вечеринки Анна Asti выехала из России
РИА «Новости»
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Певица Анна Asti улетела из России после участия в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Перед отъездом исполнительница отменила все свои концерты, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Анна Asti планирует зимовать за границей, а потом вновь вернуться к выступлениям на родине.

Кроме того, артистка уже снизила цены на свои выступления. До участия в скандальной вечеринке Анна Asti брала за концерт 10 миллионов рублей, а теперь стоимость опустилась до семи миллионов.

Шквал негатива со стороны общественности обрушился на звезд шоу-бизнеса после их появления на «голой» вечеринке в столичном клубе «Мутабор». Среди приглашенных было много артистов: Филипп Киркоров , Лолита Милявская, Анна Asti, Дима Билан и другие.

В декабре в ремейке «Иван Васильевич меняет все» пересняли некоторые сцены, в которых участвовала Анна Asti. Вместо нее роль куклы Барби сыграла вокалистка Клава Кока. Московский клуб Gipsy отменил новогоднее выступление Анны Asti.

Филипп Киркоров Концерты Блогеры Россия Анастасия Ивлеева
19 января 2024, 22:20
Концерт Кристины Орбакайте в Бурятии отменили из-за протеста общественников
РИА «Новости»
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Концерт Кристины Орбакайте в Улан-Уде обменили после обращений общественных организаций. Об этом сообщило Министерство спорта и молодежной политики Бурятии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Кристина Орбакайте не входит в список иностранных агентов, ее деятельность официально не запрещена в Российской Федерации, но учитывая мнение граждан и общественных организаций Бурятии - концерт артистки в Физкультурно-спортивном комплексе не состоится», - сообщили в ведомстве.

Концерт певицы в Улан-Уде должен был состояться в марте 2024 года. Против проведения шоу выступила Общественная палата республики и организация ветеранов «Боевое братство». Общественники обвинили Орбакайте в том, что она не обозначила свою позицию по поводу специальной военной операции, живет в США, а в Россию приезжает только зарабатывать на концертах.

В ноябре прошлого года российских пользователей Интернета возмутил приезд Орбакайте в Россию для проведения новогодних концертов. Певицу обвинили, что она пытается усидеть «на двух стульях»: живет в США, а в Россию приезжает исключительно на заработки.

США Концерты Россия Музыка Бурятия
19 января 2024, 09:54
«Всегда могут вернуться на родину». Ярмольник вступился за уехавших заграницу звезд
РИА «Новости»
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Российские артисты слишком эмоционально отреагировали на проведение Россией спецоперации на Украине, поэтому в спешке уехали за рубеж. Нужно дать им возможность вернуться, чтобы приносить пользу стране, заявил ТАСС актер, продюсер и телеведущий Леонид Ярмольник.

«Все, что было связано с первой реакцией на начало спецоперации, это была эмоциональная реакция. И, может быть, не все и не до конца понимали, для чего это и почему это», - сказал он.

Леонид Ярмольник не стал осуждать коллег. По его мнению, им нужно предоставить возможность вернуться в Россию. Он объяснил, что зрители этих артистов остались на родине, и именно здесь они смогут работать и приносить пользу.

Президент России Владимир Путин , по словам актера, предоставил уехавшим такую возможность. Леонид Ярмольник слышал его заявление по радио.

«И я, действительно, очень рад тому, что президент дает понять: независимо от тех поступков и тех движений, что люди сделали, они всегда могут вернуться на родину», - сказал он.

Депутат Елена Драпеко призвала россиян забыть об уехавших из России артистах, так как они, по ее мнению, совершили предательство. Парламентарий призвала СМИ больше писать о тех, кто выступил перед солдатами в зоне проведения спецоперации.

Россия Актеры

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