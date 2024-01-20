Организаторы объявили об отмене второго концерта Лолиты в Новосибирске

Купившим билеты горожанам рекомендовали их сдать, чтобы вернуть деньги.

«Концерт Лолиты, запланированный на 31 марта 2024 года, не состоится! Купленные билеты подлежат возврату по месту приобретения», - отметили в публикации.

Это уже второй концерт артистки, отмененный в Новосибирске менее чем за неделю. В минувшее воскресенье, 14 января, организаторы выступления Лолиты в Доме культуры железнодорожников заявили, что артистка не приедет в город 2 апреля.

В рамках юбилейного тура у Лолиты с февраля по апрель запланированы более 20 концертов в разных городах России.

После участия певицы в организованной блогером Настей Ивлеевой голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» концерты Лолиты начали отменять. Первым такое решение приняло Министерство культуры Омской области.

Сама певица заявила, что намерена жить на пенсию. Также она пошутила, что в случае крайней нужды заведет себе аккаунт на сайте Onlyfans.