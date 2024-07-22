22 июля 2024, 00:48

Организаторы концерта Глюкозы в Красноярске подадут на нее в суд

РИА «Новости»
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Организаторы концерта певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), выступившей на концерте в Красноярске в «измененном сознании», подадут на нее в суд. Об этом стало известно «Известиям».

Организаторы концерта певицы Глюкозы (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова), выступившей на концерте в Красноярске в «измененном сознании», подадут на нее в суд. Об этом стало известно «Известиям».

«Артистка ненадлежащим образом выполнила свои обязательства по контракту», - отметили организаторы.

Во время бесплатного концерта в честь Дня металлурга в Красноярске Ионова вышла на сцену в неадекватном состоянии. Многие зрители решили, что она выпила. Под конец выступления певица полностью впала в неадекватное состояние, поэтому красноярцы поспешили покинуть концертную площадку.

Продюсер Максим Фадеев резко отреагировал на концерт Ионовой. Он заявил, что подаст иск, который лишит певицу возможности использовать псевдонимом Глюкоза и петь его песни.

Ранее Фадеев официально заявлял, что Наталья Ионова больше не является частью созданной им группы «Глюкоза». Она была лишь приглашенной актрисой, «время которой вышло».

Суд Концерты Песни Максим Фадеев
22 июля 2024, 00:35
Shaman связал выход Байдена из президентской гонки со своим концертом
РИА «Новости»
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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) отреагировал на новость о снятии американского лидера Джо Байдена с предвыборной гонки в США.  Исполнитель напомнил в Telegram-канале о своем выступлении перед посольством в Москве.

Певец Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) отреагировал на новость о снятии американского лидера Джо Байдена с предвыборной гонки в США. Исполнитель напомнил в Telegram-канале о своем выступлении перед посольством в Москве.

«Родные, мы спели „Я русский“ у посольства США. Байден снялся с президентской гонки», - написал он.

Несколько дней назад артист провел сольный митинг-концерт против блокировки YouTube-каналов российских артистов рядом с посольством США в Москве. Shaman вышел к собравшимся с российским флагом в руке. Певца пришли поддержать тысячи поклонников.

Для них он исполнил свои самые известные хиты, а также презентовал новую песню «Душа нараспашку». После выступления исполнитель анонсировал новый концерт на Красной площади.

Байден заявил, что выходит из президентской гонки. В своем заявлении он выразил поддержку кандидатуре своего вице-президента Камалы Харрис.

США Концерты Песни Джо Байден Красная площадь Shaman Москва
21 июля 2024, 15:51
«Беспредел нужно прекращать». Фадеев подаст иск к Ионовой после концерта в Красноярске
РИА «Новости»
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Продюсер Максим Фадеев после концерта Натальи Ионовой в Красноярске подаст иск, который лишит певицу возможности пользоваться псевдонимом Глюкоза и петь его песни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня мне позвонило огромное количество людей, которые задают один и тот же вопрос, почему я не запрещу петь ей мои песни. Речь идет о Наталье Ионовой, которая ранее пользовалась псевдонимом Глюкоза», - отметил Фадеев.

Продюсер напомнил, что ранее уже официально заявлял, что певица больше не является частью созданной им группы «Глюкоза». Ионова была всего лишь приглашенной актрисой, поэтому ее время вышло и ее попросили уйти, подчеркнул он.

«Еще попросили уйти и в связи со всевозможными политическими заявлениями и политическими взглядами. Но сегодня то, что произошло в Красноярске, - это переходит все границы», - возмутился он.

Фадеев добавил, что такие ситуации затрагивают его репутацию и музыку, которая в итоге «полоскается в дерьме постоянно вот с этим вот кошмаром».

«Эти перформансы с почесыванием и всем остальным. Больше терпеть нет сил и не хочется, поэтому мы решили разработать с юристами иск, который лишит ее возможности и пользоваться псевдонимом и петь мою музыку», - предупредил продюсер.

По его мнению, этот «беспредел» нужно прекращать.

Концерты Музыка
21 июля 2024, 13:15
Неадекватное выступление певицы Глюкозы возмутило красноярцев
РИА «Новости»
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Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на бесплатном концерте в честь Дня металлурга в Красноярске вышла на сцену в неадекватном состоянии. Своими впечатлениями зрители поделились с изданием NGS24.RU.

По словам собеседников журналистов, многие посчитали, что артистка находилась в состоянии сильного опьянения. Часть своего репертуара она исполнила под фонограмму, даже не пытаясь сделать вид, что открывает рот. А когда перешла на живое исполнение, то пропела несколько строчек с матом.

Также не понравились горожанам внешний вид и движения Глюкозы в ходе выступления.

«Видела, как она трогает себя за интимные места и не раз, очень странно, как минимум потому, что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека», - заявила одна из посетительниц концерта.

Собеседники издания подчеркнули, что под конец выступления артистка полностью впала в неадекватное состояние, и большая часть зрителей начала уходить.

Telegram-канал Shot со ссылкой на подругу исполнительницы заявил, что последнее время Глюкоза переживает сильную депрессию после смерти бабушки. Но подавленное состояние не остановило ее от выступления в Красноярске.

В начале июня певица опровергла появившиеся слухи о беременности 17-летней дочери. Она пояснила, что у девочки нет молодого человека, а все свое время подросток посвящает музыкальному творчеству и выступает под псевдонимом Ray.

Певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова) на бесплатном концерте в честь Дня металлурга в Красноярске вышла на сцену в неадекватном состоянии. Своими впечатлениями зрители поделились с изданием NGS24.RU.

Концерты Песни Россия Музыка Красноярский край
21 июля 2024, 09:56
Ивлеевой запретили выезжать за пределы России
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Известному блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой запретили выезд из России из-за задолженности по уплате налогов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, в настоящее время задолженность блогера составляет около 20,9 миллиона рублей, ее разыскивают судебные приставы.

Если Ивлеева попытается покинуть Россию, то ее остановят пограничники, после чего девушке откажут в выезде. Кроме того, приставы уже арестовали премиальный автомобиль телеведущей - Lamborghini Urus.

Ранее появилась информация, что Ивлеева на протяжении трех месяцев игнорирует требования Федеральной налоговой инспекции об уплате долга. ФНС заблокировала счета Ивлеевой, она получила несколько штрафов.

В июне представители общественного движения «Сорок сороков» написали заявление на Ивлееву в Федеральную антимонопольную службу из-за слогана ее нового московского ресторана - Nudles by Ivleeva.

Налоги Блогеры Россия Анастасия Ивлеева

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