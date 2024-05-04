Орбакайте словами Пугачевой ответила на отмену концертов в России

Орбакайте выложила в соцсеть фотографию, на которой она позировала в кабаре в черном вечернем платье. Надпись под фото певица сделала фразой из песни своей знаменитой матери Аллы Пугачевой.

«Я вам спою еще на бис», - подписала Орбакайте кадр.

Возможно, дочь Пугачевой намекнула на предстоящие концерты в России. Летом у Орбакайте запланировано выступление в Израиле, а осенью - турне по США и Канаде.

Орбакайте могут оштрафовать на пять миллионов рублей за выступления под фонограмму на концерте в Санкт-Петербурге. С инициативой наказывать певцов за обман публики выступил руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин, его поддержали депутаты Госдумы.