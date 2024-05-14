Орбакайте решила помочь внуку Пугачевой собрать полный зал

По данным « Комсомольской правды », билеты на концерты Преснякова раскупают неохотно. Предстоящие гастроли по Америке под угрозой отмены. В связи с этим музыкант объявил о распродаже - стоимость билетов снизили на 20%.

Мать артиста призвала на помощь своих поклонников и тоже рассказала о скидке.

«Действует всего три дня», - отметила она.

Недавно артист упомянул о своем последнем успешном выступлении в Лос-Анджелесе. Он анонсировал концерт в Сан-Франциско и свой первый гастрольный тур по Соединенным Штатам. Однако продюсер Евгений Бабичев усомнился , что карьера певца в США будет успешной.