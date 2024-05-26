26 мая 2024, 04:09

Орбакайте попросила божественной защиты в свой день рождения

РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте, отметившая 25 мая свое 53-летие, обратилась к Богу в свой день рождения с просьбой о защите. Об этом сообщило издание StarHit.

«Господи, молю тебя послать ангелов для защиты моей семьи, моего дома, моей работы от вреда всякого зла», - написала она в личном блоге.

Последние месяцы артистке приходится нелегко. Пользователи Сети осуждают ее детей и мать, которые перебрались за границу. На праздничном концерте в честь 8 Марта она не попала в список исполнителей, выступающих в Кремле.

Сейчас певица живет в США, что также вызвало недовольство у российской общественности. Ее гастроли в стране были сорваны.

Бывший муж артистки Евгений Болдин вступился за нее, отметив, что ее критикуют незаслуженно. Он уверен, что она скоро вернется в Россию и продолжит здесь работать.

Ранее и сама Орбакайте опровергала слухи о своем переезда в США, отвечая журналистам, что она там просто живет.

Ранее Орбакайте анонсировала тур по Израилю , а осенью - по США и Канаде.

США Семья Концерты Музыка Шоу-бизнес
26 мая 2024, 01:31
Актер из сериала «След» Мацей Люсня погиб в автокатастрофе
РИА «Новости»
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Актер Мацей Люсня, сыгравший в польской адаптации российского сериала «След», погиб в автокатастрофе. Об этом сообщил портал viva.pl.

По информации издания, артисту было 55 лет. В 1991 году он окончил Краковскую высшую театральную школу. После института служил в Старом театре в Кракове, а с 2004 года - в краковском театре «Комедия».

В фильмографии Мацея Люсни фильмы и сериалы: «Смерть как краюха хлеба», «В добре и зле», «Квартиранты», «Преступники», «Цвет счастья», «Правосудие Агаты», «Петля» и другие. Также он сыграл одну из ролей в сериале «След» - польской адаптации одноименного российского многосерийного детектива.

Сериалы Фильмы Театры Польша Актеры
25 мая 2024, 23:25
Собравшейся в шоу-бизнес Валиевой посоветовали брать пример с Клавы Коки
РИА «Новости»
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Грамотная раскрутка, вложение денег и усилия пиарщиков сделают звездой в современном шоу-бизнесе кого угодно. Об этом в интервью газете «Спорт-экспресс» заявил певец, композитор и музыкальный критик Юрий Лоза, оценивая шансы фигуристки Камилы Валиевой стать певицей.

Артист посоветовал спортсменке взять пример с Клавы Коки, которая, по его мнению, стала главной звездой в последнее время.

«Что умела она до раскрутки? Ну, ручками умела двигать, смешное лицо у нее. После раскрутки она становится персонажем, поет даже, концерты дает. Так, может быть, и у Валиевой все зависит от того, сколько в нее будет вложено денег, усилий, умения каких-то конкретных пиарщиков», - заявил Лоза.

Он добавил, что здесь дело только в самооценке. Но как профессиональный звукорежиссер он обязан сказать, что реальных голосов современных артистов не слышал никто.

«Есть куча программ, которые могут поправить голос. Мы же не знаем, как на самом деле поют те, о ком вы говорите. Или те же Бузова или Клава Кока, они живьем не издали ни одного звука. На студии можно сделать любую девочку поющей», - пояснил музыкант.

О планах начать музыкальную карьеру Камила Валиева объявила 22 мая. Она призналась, что уже сейчас готовит первую песню, которая находится на стадии разработки. В записи спортсменке помогает блогер Леша Янгер.

Песни Камила Валиева Шоу-бизнес
25 мая 2024, 22:55
Ники Минаж задержали с наркотиками в аэропорту Амстердама
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Певицу Ники Минаж задержали в аэропорту Амстердама из-за найденных наркотиков. Об этом сообщил портал Nu.nl со ссылкой на источники.

Ранее сама рэпереша опубликовала в соцсетях видео спора с голландской полицией. На кадрах трансляции певица говорила полицейским, что у нее не было при себе наркотиков, а офицер требовал, чтобы она села в автозак.

На подписи к видео Минаж заявила, что полиция действует незаконно, а делается это все для того, чтобы сорвать ее гастрольный тур.

Ники Минаж - американская рэп-певица 12-кратная обладательница премии «Грэмми». Голландию исполнительница посетила в рамках мирового турне Pink Friday 2. Этот тур вошел в топ-10 самых прибыльных музыкальных хип-хоп-гастролей в историю. А саму Минаж признали самой кассовой гастролирующей рэпершей в истории.

Наркотики Видео Музыка Полиция Премия Грэмми
25 мая 2024, 21:59
Хам на Bentley. Футболист Тарасов не справился с управлением в Москве
РИА «Новости»
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Бывший футболист сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов нахамил и показал неприличный жест водителю автобуса в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

«Навыки вождения на уровне своих спортивных способностей футболист продемонстрировал на Кутузовском проспекте. На своем люксовом авто он решил выехать с тротуара задом прямо в зоне автобусной остановки», - уточнил канал.

В этом время от нее отъезжал автобус. Тарасов попытался вырулить, чтобы выровнять свой белый Bentley на дороге, а шофер все это время терпеливо ждал.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что спортсмен во время своих попыток успел еще и нахамить водителю автобуса, показав ему жест из одного пальца. После этого у него получилось справиться с управлением и спортсмен наконец-то смог освободить путь для автобуса.

Ранее Бузова сравнила бывшего супруга Тарасова с диким животным , когда в шоу «Это нормально?» обсуждали тему домашних питомцев. Она также отметила, что зоопсихологи могут быть помочь еще и некоторым мужчинам.

Ольга Бузова Спортсмены ДТП Футбол Машины Москва

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