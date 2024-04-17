Орбакайте показала семейные кадры в день рождения отца
Отец певицы Кристины Орбакайте Миколас Орбакас 16 апреля отметил свое 79-летие. Дочь поздравила именинника в своем Instagram*.
«С днем рождения, папа», - написала она.
Орбакайте опубликовала архивные семейные снимки в честь праздника. На кадрах исполнительница в юном возрасте стоит рядом с отцом.
Артистка также разместила видеоролик с папой и матерью Аллой Пугачевой. Веселая семья танцевала на улице.
На день раньше Миколаса Орбакаса юбилей отпраздновала его бывшая супруга певица Алла Пугачева. Орбакайте в честь дня рождения матери опубликовала в соцсетях семейное видео из личного архива. Артистка выбрала для музыкального сопровождения ролика свою песню «Алла будет петь», выпущенную в 2023 году.
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