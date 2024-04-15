Орбакайте показала семейные фото в честь дня рождения Пугачевой
Певица Кристина Орбакайте в честь дня рождения своей матери, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, показала видеоролик с архивными снимками с совместных выступлений. Она поделилась ими в своих соцсетях.
Примадонна 15 апреля отмечает свое 75-летие. В честь праздника ее дочь Орбакайте поделилась специально смонтированной видеозаписью - подборкой архивных снимков. На них Орбакайте - маленькая девочка, а Примадонна щеголяет копной рыжих волос.
Певица сопроводила фотографии своей песней «Алла будет петь», выпущенной в прошлом году.
«С днем рождения, мама. Алла будет петь», - написала Орбакайте.
Пугачева отметит свой 75-летний юбилей с размахом. Празднование пройдет на Кипре. Примадонна заказала банкет на 160 человек. После этого она намерена отправиться в тур по Европе и устроить концерт в Израиле.