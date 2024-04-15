Орбакайте показала семейные фото в честь дня рождения Пугачевой

Громкий голос продюсера Иосифа Пригожина вызывает раздражение у его супруги певицы Валерии. Артистка рассказала в программе «Шоу Воли» о малоприятном качестве мужа.

По ее словам, Пригожин способен заполнять собой все пространство благодаря своему бурному темпераменту и громкому голосу. Певица пояснила, что этот аспект личности может быть и преимуществом, и недостатком.

Она отметила, что ей не нравится, когда супруг решает деловые вопросы дома в экспрессивной манере.

«Хочется кляп вставить просто. Вместо этого культурно выпроваживаю», - сказала она.

Валерия также сообщила о наличии в их доме кляпа, плетки и наручников.

«Один из наших друзей подарил Иосифу кляп, чтобы молчал, наручники, чтобы не мог дотянуться до телефона, а плетка, чтобы я его остановила», - уточнила она.

До этого Валерия рассказала журналистам, что временами ей непросто уживаться с мужем. По ее словам, если в их семье возникают ссоры, то они, как правило, бывают шумными.