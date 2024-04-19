Орбакайте могут привлечь к ответственности за пение под фонограмму

В своем Telegram-канале он сообщил, что получил ответ из Госдумы по поводу инициативы, сообщать зрителям об использовании артистами фонограммы.

«Госдума приравняла „пение под фанеру“ к нарушению прав потребителя. Артистов, которые выступают не вживую и не предупреждают об этом зрителей, будут штрафовать», - уточнил Бородин.

Он пояснил, что деятели культуры будут заранее предупреждать поклонников о концертах под фонограмму - до покупки билетов.

Активист напомнил, что предлагал депутатам установить нормы, по которым на афишах и билетах должна быть плашка о том, что певец не поет вживую. В случае первого нарушения организаторы получат штраф, при повторном - лишатся права на деятельность.

«Теперь будем мониторить каждого артиста на фонограмму», - пообещал Бородин.

Он указал на певицу Кристину Орбакайте, которая упала на сцене в БКЗ «Октябрьский», но музыка не остановилась.

«Мы рассматриваем возможность обратиться к правоохранительным органам с целью привлечения Кристины Орбакайте к административной ответственности. Данный инцидент может быть квалифицирован как четкое административное правонарушение», - уточнил Бородин журналистам.

Ранее жители США возмутились завышенной ценой билетов на концерт Орбакайте в Нью-Йорке. Им предложили заплатить за выступление певицы от 350 до 450 долларов.