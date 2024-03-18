18 марта 2024, 17:43

Орбакайте анонсировала тур по США

РИА «Новости»
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После отмены большинства концертов в России знаменитая певица и заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте анонсировала гастрольный тур по Соединенным Штатам и Канаде. Об этом она сообщила 18 марта через социальные сети.

В рамках тура, который начнется 18 сентября в Торонто, Орбакайте посетит Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфию, Бостон и Нью-Йорк. В отличие от предыдущих выступлений, осенний тур по Северной Америке пройдет в престижных театрах, концерт-холлах и арт-центрах, а не в ресторанах и барах, как было раньше.

На момент сообщения информации билеты на предстоящие выступления еще не выставили на продажу.

Запланированный на весну 2024 года тур Орбакайте с программой «На бис» сильно сократился. Артистка дала концерты только в Санкт-Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский» и в одном из московских баров.

Орбакайте 20 апреля выступит в баре LEVEL , расположенном в нью-йоркском Бруклине. Она представит свои популярные композиции на русском языке.

США Концерты Россия
18 марта 2024, 18:15
Лазарев объяснил, почему отказался сделать фото с Волочковой
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Российский певец Сергей Лазарев объяснил, почему не стал фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой на красной дорожке. В «Шоу Воли» на телеканале ТНТ артист рассказал, что был тогда сильно занят.

«Я дал все интервью и уже уходил, и вдруг перед всеми фотографами меня тихо спрашивает Настя: „Можно с тобой сфотографироваться?“ Я сказал: „Настя, прости ради бога, я не сфотографируюсь“», - вспомнил Лазарев.

По его словам, скандал разгорелся на пустом месте. Певец уточнил, что в тот вечер бывшая прима-балерина Большого театра долго была на красной дорожке, но подошла со своей просьбой лишь тогда, когда он собирался на сцену.

В дальнейшем артист сильно удивился, когда увидел публичные комментарии балерины по этому поводу.

Во время «Шоу Воли» музыкант сделал снимок с картонной копией Волочковой.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фото в маленьких кружевных трусиках. Она позировала в нижнем белье на кушетке у косметолога.

Сергей Лазарев Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
18 марта 2024, 14:07
Тодоренко высмеяла Филиппа Киркорова в эфире шоу «Маски»
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Телеведущая и член жюри шоу «Маска» на телеканале НТВ Регина Тодоренко в прямом эфире назвала певца Филиппа Киркорова пожилым. Таким образом она решила подшутить над коллегой.

Во время программы на сцене появилась артистка в костюме Матрешки. Регина Тодоренко рассказала, что разложила карты Таро, чтобы узнать, кто скрывается под маской.

«Я начала задавать вопрос, с каким мужчиной Матрешка может быть в браке. Раз, и выпадает пожилой, с красным шаром. Я думаю: „Ну точно, Филипп!“» - заявила в шутливой форме Тодоренко.

Сергею Лазареву показался такой юмор неуместным. Он заявил, что Тодоренко позволила себе неосторожные высказывания в сторону артиста. Сам же Киркоров пошутил, назвав телеведущую «неумолкающим существом», не дающим ему высказываться в этом сезоне телешоу.

Ранее жюри шоу «Маска» раскрыли любимчика зрителей Арлекина. Под маской скрывалась Мия Бойко.

Филипп Киркоров Телевидение Регина Тодоренко
18 марта 2024, 13:51
Наталья Фриске заявила о комплексах из-за сестры
Global Look Press
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Блогер Наталья Фриске борется с комплексами, появившимися из-за успеха сестры. В своем аккаунте в Instagram* женщина призналась, что ее нередко сравнивали с певицей.

По словам Фриске, после выхода сестры на сцену родители и другие люди стали часто сравнивать девушек. При этом блогера никогда не хвалили, из-за чего у нее со временем развились комплексы. Сейчас она старается проработать их.

В 2007 году Наталья Фриске заменила сестру в группе «Блестящие». Она дебютировала с коллективом на церемонии вручения музыкальной награды MTV Russian Music Awards 2007. Во время сольной карьеры младшая сестра певицы подружилась с Надей Ручкой. В 2008 году Наталья решила покинуть группу.

Ранее стало известно, что подросший сын Жанны Фриске снимется в новом кулинарном шоу Регины Тодоренко. Программа нацелена на сближение родителей и детей во время готовки блюд.

*Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Жанна Фриске Шоу-бизнес
18 марта 2024, 13:32
Новые снимки повзрослевших детей Пугачевой появились в Сети
РИА «Новости»
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В последний день Масленицы дочь Аллы Пугачевой Лизу заметили на израильском пляже. Десятилетняя девочка отдыхала на морском берегу вместе с отцом Максимом Галкиным*, сообщил сайт boda.su.

Юморист и его дочь пришли на побережье вдвоем. Пугачева и сын Гарри остались дома.

Лиза появилась на прогулке в футболке, шортах, сандалях и бейсболке.

Девочка, подойдя к воде, проверила рукой температуру. Затем она предложила отцу самому оценить, насколько прохладное море.

До этого дети Пугачевой сфотографировались рядом с бассейном. Гарри позировал в спортивном костюме и панаме, а Лиза выбрала для прогулки светлый наряд в бирюзовых оттенках.

Дети Пугачевой и Галкина* продолжили обучение по российской программе в эмиграции. У двойняшек также много дистанционных репетиторов.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Дети Алла Пугачева Максим Галкин Шоу-бизнес

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