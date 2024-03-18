Орбакайте анонсировала тур по США

В рамках тура, который начнется 18 сентября в Торонто, Орбакайте посетит Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Майами, Филадельфию, Бостон и Нью-Йорк. В отличие от предыдущих выступлений, осенний тур по Северной Америке пройдет в престижных театрах, концерт-холлах и арт-центрах, а не в ресторанах и барах, как было раньше.

На момент сообщения информации билеты на предстоящие выступления еще не выставили на продажу.

Запланированный на весну 2024 года тур Орбакайте с программой «На бис» сильно сократился. Артистка дала концерты только в Санкт-Петербурге на сцене БКЗ «Октябрьский» и в одном из московских баров.

Орбакайте 20 апреля выступит в баре LEVEL , расположенном в нью-йоркском Бруклине. Она представит свои популярные композиции на русском языке.