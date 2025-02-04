04 февраля 2025, 18:47

Орбакайте анонсировала тур по Европе

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Певица Кристина Орбакайте проведет тур по Европе. Об этом артистка сообщила в своем аккаунте в соцсети Instagram*.

Концерты запланированы на май и июнь 2025 года. В мае Орбакайте выступит в Лиссабоне, Оффенбахе, Штутгарте, Аугсбурге, Гамбурге, Берлине, Цюрихе, Нойсе, Барселоне и Праге.

Также мероприятия состоятся в Таллине и Вильнюсе. В июне артистка посетит Юрмалу.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров выступил с Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Среди гостей торжества была организатор мероприятий в поддержку Украины. Звезды выступили на площадке Da Mikele Illagio - обычно там проводят свадьбы и корпоративы.

До этого Орбакайте обнародовала редкие кадры исторического выступления Аллы Пугачевой в Чернобыле. Концерт прошел после аварии на атомной электростанции в небольшом поселке под Припятью. Тогда певица и ее коллеги хотели поддержать ликвидаторов, мероприятие посетили около девяти тысяч человек.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Европа Кристина Орбакайте
04 февраля 2025, 10:57
Обрученная с Давой Мари Краймбрери сообщила о беременности
Global Look Press
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Певица Мари Краймбрери и рэпер Дава скоро станут родителями. Об этом вокалистка рассказала в Instagram*, опубликовав трогательный ролик с общими счастливыми моментами. На кадрах видно, что у звезды округлившийся живот.

Мари Краймбрери не любит освещать подробности личной жизни. Издание StarHit отметило, что певица долго скрывала свое положение под мешковатой одеждой. Теперь артистка все-таки решилась рассказать поклонникам о будущем пополнении в семье.

Слухи о романе Краймбрери и Давы появились весной 2022 года. В апреле рэпер заявил, что его сердце занято, однако имя избранницы не назвал.

Окончательно стало известно об их союзе только в начале 2024 года, знаменитости отдыхали в Маврикии и публиковали в соцсетях похожий контент. Через несколько месяцев музыкант официально сделал предложение Краймбрери.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Беременность Соцсети
03 февраля 2025, 18:36
Канделаки рассказала, почему не смогла получить медаль в школе
Global Look Press
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Телеведущая Тина Канделаки не получила медаль в русской школе из-за учителя по грузинскому языку. По этой причине она не поступила в желаемый вуз и озлобилась на педагога, сообщила «Газета.ru».

«В школе я претендовала на медаль, но учительница грузинского языка поставила мне тройку (в русской школе, где грузинский был вторым языком)», - рассказала Канделаки.

Тогда будущая ведущая пообещала обязательно прорваться на телевидение и каждый день напоминать учителю о том, что хорошо знает грузинский. Канделаки удалось это сделать. Звезда отметила, что поражения помогли ей в жизни. Нужно уметь достойно проигрывать и делать правильные выводы, чтобы двигаться вперед, заключила Канделаки.

Ранее стало известно, что продюсер попала в санкционный список Европейского союза. Поводом стало «вовлечение в действия и политику России, направленные на подрыв фундаментальных ценностей ЕС и входящих в него стран».

Школы Учителя Телевидение
03 февраля 2025, 16:59
Шаман и Екатерина Мизулина изобразили поцелуй на концерте в московской школе
Соцсети
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Певец Шаман (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина изобразили поцелуй во время концерта в московской школе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Певец приехал в столичную школу номер 1409 и под крики «Горько!» от учеников сделал вид, что поцеловал Мизулину. С другого ракурса видно, что их губы не соприкасались.

В интернете также появилось видео танца музыканта с общественной деятельницей.

К приезду почетных гостей учебное заведение заказало огромный торт, на котором можно увидеть надписи «Shaman», «Екатерина» и «Школа № 1409».

Слухи о романе общественницы и певца ходят давно. Их замечали вместе в супермаркете , где они покупали продукты, и на ужине в одном из столичных ресторанов. В прошлом году 33-летний Дронов развелся с женой, Еленой Мартыновой.

Школы Концерты Shaman Екатерина Мизулина Москва
03 февраля 2025, 12:29
Ким Кардашьян озвучила главный «красный флаг» в отношениях
Global Look Press
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Высокомерие является самой худшей чертой в мужчинах. Об этом в подкасте Эрин и Сары Фостер заявила звезда реалити-шоу и актриса Ким Кардашьян.

Она рассказала, что не приемлет в мужчинах высокомерие, так как в таких отношениях не будет уважения.

«Мой абсолютный красный флаг - это когда кто-то не относится к другим с уважением. Неважно, кто эти люди, чем они занимаются», - подчеркнула Кардашьян.

Она поделилась, что для нее необходимыми чертами для отношений являются здоровая самооценка и уверенность в себе. Также у партнеров должны совпадать моральные принципы и жизненные ценности. По ее мнению, это сможет стать фундаментом для крепких отношений.

Предпринимательница посоветовала молодым парам прожить вместе некоторое время, прежде чем связывать себя узами брака.

Ранее в Сети появились слухи о расставании бывшего мужа Кардашьян Канье Уэста с Бьянкой Цензори. После развода рэпер планирует переехать жить в Токио.

США Отношения Актеры Ким Кардашьян

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