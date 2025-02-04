Орбакайте анонсировала тур по Европе

Концерты запланированы на май и июнь 2025 года. В мае Орбакайте выступит в Лиссабоне, Оффенбахе, Штутгарте, Аугсбурге, Гамбурге, Берлине, Цюрихе, Нойсе, Барселоне и Праге.

Также мероприятия состоятся в Таллине и Вильнюсе. В июне артистка посетит Юрмалу.

Ранее народный артист России Филипп Киркоров выступил с Орбакайте на еврейской свадьбе в Нью-Йорке. Среди гостей торжества была организатор мероприятий в поддержку Украины. Звезды выступили на площадке Da Mikele Illagio - обычно там проводят свадьбы и корпоративы.

До этого Орбакайте обнародовала редкие кадры исторического выступления Аллы Пугачевой в Чернобыле. Концерт прошел после аварии на атомной электростанции в небольшом поселке под Припятью. Тогда певица и ее коллеги хотели поддержать ликвидаторов, мероприятие посетили около девяти тысяч человек.

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