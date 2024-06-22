22 июня 2024, 03:10

«Орала матом и хлопала дверью». Гоша Карцев пожаловался на поведение Собчак

РИА «Новости»
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Блогер и стилист Гоша Карцев работал с журналисткой Ксенией Собчак во времена «блондинки в шоколаде». Об этом он рассказал в интервью фигуристке Евгении Медведевой на ее YouTube-канале.

По словам Карцева, он работал в издании, которое занималось организацией съемок для телеведущей. Стилист отметил, что Собчак вела себя с ним очень дерзко.

«Мне прям там хлопали дверьми, орали матом, бросали трубки, говорили слова, которые я сейчас не буду говорить», - сказал он.

После этой истории Карцев снова пересекся с Собчак. Но на этой совместной съемке журналистка вела себя уже более сдержанно и профессионально.

Недавно Ксения Собчак снялась топлес для соцсетей. Она запечатлела себя в зеркале на потолке, спрятав грудь под одеялом.

Ксения Собчак Блогеры Интервью
22 июня 2024, 02:57
Принц Уильям решил выгнать детей из королевской семьи
РИА «Новости»
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Принц Уильям планирует выселить из Букингемского дворца принца Луи и принцессу Шарлотту. Старшего сына Джорджа он планирует сделать наследником, сообщило издание Daily Beast.

По словам инсайдеров, по задумке принца Уильяма принцу Луи и принцессе Шарлотте предстоит найти себе занятия, не связанные с королевской семьей. Роль работающего члена семьи достанется его старшему сыну Джорджу, который в будущем унаследует корону.

Источники издания отметили, что Уильям надеется, что это поможет его детям избежать ситуаций, подобных его конфликту с младшим братом - принцем Гарри.

Принц Уильям и его супруга перестали общаться с Меган и Гарри больше трех лет назад, когда те переехали в США. По данным издания Closer , младший британский принц предложил Кейт Миддлтон помириться.

Ранее принцесса Уэльская, проходящая лечение от рака, решила устроить своим детям лучшее лето в их жизни.

Дети Принц Гарри Семья Принц Уильям Британская королевская семья
22 июня 2024, 00:15
Девушка Брэда Питта показала идеальный пресс
РИА «Новости»
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Новая девушка голливудского актера Брэда Питта Инес Де Рамон показала идеальный пресс. Ее фотографии опубликовала британская газета Daily Mail.

Папарацци заметили Инес Де Рамон в Лос-Анджелесе, когда та шла по своим делам. На девушке были черные джинсы и короткий черный топ, не скрывающий идеальный пресс возлюбленной актера.

По информации журналистов, Питт ранее заявлял, что не против завести детей со своей 35-летней избранницей.

Инес Де Рамон - нутрициолог и глава ювелирной компании. Девушка не ведет публичную жизнь и не общается с журналистами, хотя раньше она была замужем за звездой сериала «Дневники Вампира» Полом Уэсли.

В начале мая Брэда Питта вместе с Инес де Рамон заметили на отдыхе в Санта-Барбаре. Пара гуляла на пляже у океана, а актер обнимал возлюбленную. Хотя до этого папарацци сфотографировали Рамон в компании другого мужчины. Поклонники Брэда Питта даже начали переживать, что актера постигла очередная любовная неудача.

Голливуд Актеры Брэд Питт
21 июня 2024, 21:55
Умерла мать футболиста Пеле
Freepik
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Мать «короля футбола» Пеле Селеста Арантес умерла в госпитале в городе Сантуш на 101-м году жизни. Об этом сообщило издание The Associated Press.

«Селеста Арантес, мать Эдсона Арантеса ду Насименту, короля Пеле, скончалась в возрасте 101 года в эту пятницу в Сантуше», - указали в материале.

По данным издания, Арантес госпитализировали восемь дней назад. Причина смерти пока не называлась.

Трехкратный чемпион мира Пеле умер 29 декабря 2022 года после долгой борьбы с раком в возрасте 82 лет. В Бразилии объявляли трехдневный траур.

Попрощаться с футболистом пришли более 230 тысяч человек. Пеле попал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число забитых голов за карьеру.

Бразилия Футбол Умер Пеле
21 июня 2024, 21:39
Режиссера «ДМБ» Качанова признали иноагентом
РИА «Новости»
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Минюст России внес в список иноагентов кинорежиссера Романа Качанова*, известного по работе над фильмами «ДМБ» и «Даун Хаус». Информацию об этом опубликовали на официальном сайте ведомства.

По данным министерства, Качанов* выступал против проведения специальной военной операции, отождествлял Россию с террористической организацией. Также он распространял недостоверные сведения о ВС РФ. Кроме того, режиссер участвовал в распространении материалов иностранных агентов.

В список иноагентов также попали правозащитник Алексей Прянишников*, политтехнолог Сергей Антонов* и муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Владимир Волохонский*.

Ранее стало известно, что Минюст внес в реестр иноагентов юмориста и блогера Данилу Поперечного*, который сейчас живет в США. Он распространял фейки о российских военных.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Режиссер Россия Иноагенты

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