«Орала матом и хлопала дверью». Гоша Карцев пожаловался на поведение Собчак

По словам Карцева, он работал в издании, которое занималось организацией съемок для телеведущей. Стилист отметил, что Собчак вела себя с ним очень дерзко.

«Мне прям там хлопали дверьми, орали матом, бросали трубки, говорили слова, которые я сейчас не буду говорить», - сказал он.

После этой истории Карцев снова пересекся с Собчак. Но на этой совместной съемке журналистка вела себя уже более сдержанно и профессионально.

Недавно Ксения Собчак снялась топлес для соцсетей. Она запечатлела себя в зеркале на потолке, спрятав грудь под одеялом.