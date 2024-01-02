02 января 2024, 11:35

«Опустили с небес». Киркоров подвел итоги 2023 года длинным тостом

РИА «Новости»
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Известный российский артист Филипп Киркоров во время застолья в своем особняке произнес очень длинный тост. Он назвал полезным, когда «опускают с небес на землю». Видео исполнитель опубликовал в соцсети Instsgram*.

По словам Киркорова, 2023 был хорошим годом, подарившим много интересных встреч и эмоций. Артист признался, что жизнь - разноплановая штука, в которой постоянно что-то происходит.

«Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи», - процитировал Киркорова сайт News.ru.

Певец заметил, что в 2023 году ему раскрыли глаза. Теперь Киркоров понял, кто его настоящий друг, а кто - недоброжелатель. Оказалось, что у артиста «немерено» злопыхателей, уточнил сайт kp.ru.

Киркоров впервые за последние 30 лет не появился на новогодних огоньках. Артиста вырезали из эфиров после его участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Настей Ивлеевой.

*Instagram принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.

Филипп Киркоров
02 января 2024, 03:43
«Мне открыли глаза». Киркоров пожаловался на врагов
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров пожаловался на врагов в своем новогоднем обращении к поклонникам. Сообщение исполнитель опубликовал в Instagram*.

«Этот год очень расставил многое на свои места, раскрыл глаза на многих: кто друг, кто враг. К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает», - написал Киркоров.

Певец добавил, что жизнь была бы неинтересной, если бы в ней все было спокойно и позитивно. Он выразил уверенность, что в трудных ситуациях люди начинают «ценить самые элементарные вещи».

Ранее стало известно, что выступления Киркорова вырезали изо всех новогодних программ , в том числе, из «Песни года», после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. В частности, в эфир не пустили его совместный номер с певицей Люсей Чеботиной, а также сцены, где певец вместе с другими участниками концерта исполнил легендарную композицию «Песня остается с человеком».

В конце декабря появилась информация, что Киркорова и Лолиту убрали из главного новогоднего концерта «Зимнее Show». Об этом сообщило издание kp.ru.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Филипп Киркоров Концерты Песни Instagram Анастасия Ивлеева
02 января 2024, 02:30
Киркорову нанесли страшный удар, вырезав его из новогодней «Песни года»
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров столкнулся с новым ударом после того, как его вырезали изо всех новогодних эфиров и программ после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

Киркорова вырезали из новогодней программы «Песня года» номер, в котором он выступил вместе с певицей Люсей Чеботиной. Также в эфир не пустили сцены, где артист спел с другими участниками концерта легендарную композицию «Песня остается с человеком».

«Поп-короля в изначальном варианте часто показывали, так как он стоял по центру. Но из-за бойкота в срочном порядке пришлось его вырезать», - рассказал «МК» источник.

Телевизионщики переписали строчку песни, которую исполнял Киркоров. В окружении артиста отметили, что для него это стало сильным ударом. Именно выступление на «Песне года» он якобы считает главной наградой для певца.

Ранее сообщили, что впервые за последние 30 лет Филипп Киркоров не появится в новогодних шоу. Так, снятые в ноябре программы с его участием планировали или частично переснять, или просто вырезать сцены с ним. Речь шла о ежегодном «Голубом огоньке», финальном выпуске шоу «Маска» и ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию».

Филипп Киркоров Музыка Телевидение
02 января 2024, 01:33
Гузеева назвала Соседова «больным человеком»
РИА «Новости»
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Телеведущая Лариса Гузеева резко высказалась в адрес музыкального критика Сергея Соседова. Она заявила, что журналист незаслуженно низко оценил выступление певца Алексея Гомана на конкурсе в эфире телеканала НТВ.

Победитель «Народного артиста» попал в финал «Суперстар!». Однако Соседов назвал Гомана очень слабым участником, отметив, что «русский парень» стал для него самым главным разочарованием прошедшего сезона.

Мнение эксперта по отечественному шоу-бизнесу вызвало критику со стороны Гузеевой. В своем блоге она резко оценила поведение знатока музыкальной индустрии.

«Алексей Гоман - чудесный, умный, тонкий талант. А вот поведение Соседова меня ужасает. Больной человек. Это мое мнение, и я просто не могу удержаться от удивления, видя, как недостойно он ведет себя», - отметила актриса.

Ранее юморист Гарик Харламов признался в любви актрисе Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club. Многолетний конфликт между телеведущей и комиком завершился во время совместной работы над кинокомедией «Теща».

Фильмы Актеры Ток-шоу
02 января 2024, 01:02
Стало известно, кто выступал в виде персонажа Аленушки в «Шоу Аватар»
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На телеканале НТВ прошел финал второго сезона «Шоу Аватар». Жюри и зрители узнали, кто скрывался за персонажем Аленушки, которая многих поразила своими вокальными данными, скоромностью и артистичностью.

Сергей Лазарев, Ида Галич, Марк Тишман, Ирина Понаровская, Тимур Батрудинов выдвигали разные версии по поводу этого персонажа. Они предполагали, что Аленушка - это певицы Асия, Мария Зайцева, Mary Gu, Anivar. Угадать исполнительницу смог Тишман, который заявил, что это Mona, и оказался прав.

Все члены жюри сошлись во мнении, что певица очень талантлива. Тишман назвал персонаж самым живым аватаром, Понаровская сочла Аленушку чудесной и непредсказуемой. Лазарев признался, что в восторге от вокальных данных исполнительницы, а Батрудинов и вовсе позвал Mona на свидание, и девушка не отказалась.

Появилась информация и о других финалистах шоу - Василисе Прекрасной, Садко, Лисе и Змее Горыныче, сообщил сайт kp.ru. Раскрыты все исполнители, которые скрывались за этими персонажами.

Ранее стало известно, что Огненной Ворожеей оказалась певица Валерия. Некоторые члены жюри расстроились ее уходом из шоу.

Песни Музыка Сергей Лазарев Ток-шоу

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