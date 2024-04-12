Опухшая от слез жена футболиста Тарасова рассказала о проблемах с новорожденным сыном

Костенко не рассказала, из-за чего их с сыном госпитализировали , однако сделала акцент не только на состоянии ребенка, но и на проблемах с ее собственным здоровьем.

«Вернувшись с малышом из госпиталя, столкнулась с реакцией организма на стресс и пропуск трех кормлений. Сыночек плакал у меня на груди, и я вместе с ним…» - поделилась модель.

Многодетная мама также обеспокоена тем, что ее младший сын плохо набирает вес.

«Скажу так, я никогда не взвешивала детей, только у педиатра, но тут взвесила, так как впервые у меня ребенок без щек с худенькими ножками и щечками», - сообщила она.

Костенко уточнила, что по поводу этой проблемы она уже проконсультировалась с врачами.

Четвертый ребенок у пары родился 15 февраля. Это сильно пошатнуло равновесие экс-супруги спортсмена певицы Ольги Бузовой.