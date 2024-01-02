Опухоль нашли у звезды сериалов «Глухарь» и «След»
У 64-летнего актера Андрея Балякина, получившего известность благодаря ролям в сериалах «Ивановы-Ивановы», «След», и «Глухарь», обнаружили опухоль легких. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, новообразование нашли, когда Балякин проходил рентген. Аппарат показал уплотнения в легких. Медики полагают, что это могут быть последствия пневмонии. Сейчас артист проходит тщательное обследование, чтобы врачи могли поставить точный диагноз.
Звезда «Следа» подтвердил, что действительно недавно был в больнице и перенес микрооперацию. При этом Балякин не распространялся о возможной болезни. Актер утверждал, что с ним все хорошо и он готовится к новым проектам.
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