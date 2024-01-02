02 января 2024, 15:56

Опухоль нашли у звезды сериалов «Глухарь» и «След»

РИА «Новости»
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У 64-летнего актера Андрея Балякина, получившего известность благодаря ролям в сериалах «Ивановы-Ивановы», «След», и «Глухарь», обнаружили опухоль легких. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, новообразование нашли, когда Балякин проходил рентген. Аппарат показал уплотнения в легких. Медики полагают, что это могут быть последствия пневмонии. Сейчас артист проходит тщательное обследование, чтобы врачи могли поставить точный диагноз.

Звезда «Следа» подтвердил, что действительно недавно был в больнице и перенес микрооперацию. При этом Балякин не распространялся о возможной болезни. Актер утверждал, что с ним все хорошо и он готовится к новым проектам.

Ранее супруга 74-летнего актера Бориса Щербакова заявила, что новость о его победе над раком - обыкновенная утка. У ее мужа, заметила женщина, никогда не было онкологического заболевания.

Актеры
02 января 2024, 15:21
Лолита ответила на слухи о своем бегстве из России после «голой» вечеринки
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская заявила, что 2023-й был одним из лучших годов в ее жизни, а также отметила, что не собирается уезжать из России. Видеообращение появилось в Telegram-канале артистки.

«У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения!» - подчеркнула Милявская.

Отдельно она выразила благодарность своим поклонникам за поддержку и в связи с этим вспомнила фразу, которую любил говорить ее отец.

«Ничто нас в жизни не может вышибить из седла! Такая уж поговорка у майора была. Прекрасная фраза», - заметила певица.

Затем она неожиданно и очень коротко высказалась относительно слухов о своем отъезде из России.

«Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!» - заключила артистка.

Ранее она отреагировала на отмену своих концертов после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. По словам Милявской, она привыкает быть домохозяйкой.

«Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы», - пошутила певица.

Лолита Милявская
02 января 2024, 14:50
Стало известно, по какой программе учатся дети Пугачевой за границей
РИА «Новости»
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Дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина* после отъезда за границу продолжают учиться по российской программе. Об этом kp.ru рассказал бывший приятель артистки.

Сначала Лиза и Гарри учились в частной школе в Московской области. После переезда в Израиль двойняшки пошли в местную школу. При этом, как заметил собеседник издания, дети Пугачевой продолжают заниматься по российской программе.

«В частном учебном заведении в Москве им оформили семейное обучение. Плюс у них много дистанционных репетиторов», - пояснил он.

Пока 10-летние Лиза и Гарри учатся в четвертом классе, программа несложная. Поэтому они легко совмещают учебу в израильской школе и дистанционные занятия по образовательной программе РФ. Но в старших классах, когда начнется подготовка к экзаменам, скорее всего, они не будут успевать, заключил собеседник.

Последние два года Пугачева с наследниками ведет кочевой образ жизни. Сейчас она рассматривает возможность переезда в США или Великобританию, где живут ее внуки и дочь Кристина Орбакайте.

Ранее телеведущий Юрий Николаев выразил сожаление, что Пугачева оказалась под влиянием Галкина, подтолкнувшего ее покинуть родину.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Израиль Дети Алла Пугачева
02 января 2024, 11:35
«Опустили с небес». Киркоров подвел итоги 2023 года длинным тостом
РИА «Новости»
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Известный российский артист Филипп Киркоров во время застолья в своем особняке произнес очень длинный тост. Он назвал полезным, когда «опускают с небес на землю». Видео исполнитель опубликовал в соцсети Instsgram*.

По словам Киркорова, 2023 был хорошим годом, подарившим много интересных встреч и эмоций. Артист признался, что жизнь - разноплановая штука, в которой постоянно что-то происходит.

«Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи», - процитировал Киркорова сайт News.ru.

Певец заметил, что в 2023 году ему раскрыли глаза. Теперь Киркоров понял, кто его настоящий друг, а кто - недоброжелатель. Оказалось, что у артиста «немерено» злопыхателей, уточнил сайт kp.ru.

Киркоров впервые за последние 30 лет не появился на новогодних огоньках. Артиста вырезали из эфиров после его участия в «голой» вечеринке, организованной блогером Настей Ивлеевой.

*Instagram принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в России как экстремистская.

Филипп Киркоров
02 января 2024, 03:43
«Мне открыли глаза». Киркоров пожаловался на врагов
РИА «Новости»
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Певец Филипп Киркоров пожаловался на врагов в своем новогоднем обращении к поклонникам. Сообщение исполнитель опубликовал в Instagram*.

«Этот год очень расставил многое на свои места, раскрыл глаза на многих: кто друг, кто враг. К счастью, друзей у меня очень много. Врагов немерено, тоже их хватает», - написал Киркоров.

Певец добавил, что жизнь была бы неинтересной, если бы в ней все было спокойно и позитивно. Он выразил уверенность, что в трудных ситуациях люди начинают «ценить самые элементарные вещи».

Ранее стало известно, что выступления Киркорова вырезали изо всех новогодних программ , в том числе, из «Песни года», после участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой. В частности, в эфир не пустили его совместный номер с певицей Люсей Чеботиной, а также сцены, где певец вместе с другими участниками концерта исполнил легендарную композицию «Песня остается с человеком».

В конце декабря появилась информация, что Киркорова и Лолиту убрали из главного новогоднего концерта «Зимнее Show». Об этом сообщило издание kp.ru.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Филипп Киркоров Концерты Песни Instagram Анастасия Ивлеева

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