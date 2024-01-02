Опухоль нашли у звезды сериалов «Глухарь» и «След»

Певица Лолита Милявская заявила, что 2023-й был одним из лучших годов в ее жизни, а также отметила, что не собирается уезжать из России. Видеообращение появилось в Telegram-канале артистки.

«У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения!» - подчеркнула Милявская.

Отдельно она выразила благодарность своим поклонникам за поддержку и в связи с этим вспомнила фразу, которую любил говорить ее отец.

«Ничто нас в жизни не может вышибить из седла! Такая уж поговорка у майора была. Прекрасная фраза», - заметила певица.

Затем она неожиданно и очень коротко высказалась относительно слухов о своем отъезде из России.

«Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!» - заключила артистка.

Ранее она отреагировала на отмену своих концертов после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. По словам Милявской, она привыкает быть домохозяйкой.

«Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы», - пошутила певица.