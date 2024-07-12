«Опухоль». Мэттью Макконахи напугал поклонников жутким фото лица

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На кадрах видно, что пчела укусила мужчину в лицо. В области его глаза образовалась большая шишка. При этом артист отнесся к ситуации оптимистично, поэтому широко улыбнулся перед камерой.

«Опухоль от пчелы», - подписал фотографию знаменитость.

Чем именно артист разозлил насекомое - неизвестно. Поклонники в комментариях выразили беспокойство по поводу его состояния.

Ранее тракторист-машинист в Нижегородской области умер из-за укуса шершня. Происшествие случилось 10 июля. Мужчина работал на поле, когда насекомое напало на него. После укуса он потерял сознание, а потом скончался.

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