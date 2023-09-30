Оправившийся после операции Николаев сократит количество концертов и увеличит размер гонорара
Народный артист России Игорь Николаев сократит количество выступлений после перенесенной операции на сердце. Однако желающим пригласить музыканта на частное выступление придется платить на миллион рублей больше.
Источник указал, что во время пребывания в медучреждении музыканту пришлось отказаться от всех запланированных корпоративов до конца ноября. Кроме того, ранее он не смог выступить в США.
«Маэстро пообщался с врачами и семьей, после чего твердо решил: два-три концерта в месяц, ценник от четырех миллионов, а выбирать из предложений будет сам», - отметили в публикации.
На данный момент артист рассматривает выступления недалеко от Москвы, так как к туру по России Николаев пока что не готов.
В пятницу, 29 сентября, Николаева выписали из больницы после коронарного шунтирования. Необходимость проходить стационарное лечение отпала благодаря положительной динамике в состоянии артиста. Однако врачи рекомендовали ему не покидать дом без нужды и минимизировать контакты с посторонними людьми из-за ослабленного иммунитета.
О госпитализации Николаева стало известно в середине сентября. По данным Telegram-канала «112», медики оценивали его состояние как тяжелое и поместили артиста в палату интенсивной терапии. Официально эти данные не подтверждали.