«Оправдываться не собираюсь». Никита Кологривый выступил на камеру в зале суда

«Честное слово, пионерское, это была чистая случайность, горячка и некрасивая ситуация. Я полностью признаю [вину], даже нечего тут говорить. Оправдываться не собираюсь, только покаяться», - сказал он толпе журналистов.

Актер согласился с тем, что в таких ситуациях мужчинам стоит извиняться. Никиту Кологривова спросили, не боялся ли он получить лавры известного пьяными выходками актера Алексея Панина * или Сергея Есенина. Он ответил, что склоняется к последнему, не боится и готов ответить за ошибки.

Дебошир заявил, что утром попросил прощения у официантки, но не запомнил, как она отреагировала. Он надеялся избежать наказания. Актер сказал, что рассчитывает «на пощаду суда», и заявил о большом объеме общественной работы в будущем.

Никиту Кологривого задержали после пьяной выходки в баре в ночь на 19 марта. Он приставал к официантке, дрался с сотрудниками, раздевался и скандалил. День до суда актер провел в спецоприемнике.

* Алексей Панин признан иностранным агентом на территории России.