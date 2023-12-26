«Оправдываться не по-мужски». Киркоров обратился к зрителям в связи с «голой» вечеринкой

«Заглянул на пять минут на мероприятие, и мое имя, как обычно, громче других гремит в одной небезызвестной всем истории. Оправдываться не очень по-мужски, поэтому отвечу всем и сразу. В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», - посетовал Киркоров.

Он отметил, что заранее знал о мероприятии, получил приглашение, обещал прийти и пришел, но был не в курсе «характера событий», которые будут там происходить, и быстро ушел.

«Я не собираюсь отрекаться, дистанцироваться или перекладывать ответственность на других. В нынешнее трудное время, героическое время не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятиях», - подчеркнул певец.

Он добавил, что любит своих зрителей и слушателей и меньше всего хотел бы, чтобы эта «оплошность» стала причиной ограничения его творчества в России. Филипп Киркоров указал, что это единственная страна, где он существует «как артист и как гражданин».

Ранее требование зрителей убрать ее из новогодних передач после участия в «голой» вечеринке прокомментировала Лолита.