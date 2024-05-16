«Опора маме в случае моей смерти». Топалов захотел стать отцом в третий раз
Певец Влад Топалов задумался о пополнении семьи. На шоу «Человек-невидимка» на телеканале ТВ-3 он заявил, что просит свою супругу Регину Тодоренко родить третьего сына.
«Хотим ли еще деток? Очень хочу. Если честно, я с удовольствием хочу еще третьего пацана. Региша сказала, что, возможно, от нас уйдет, если будет третий», - сказал он.
Топалов объяснил, что многодетная семья поможет Тодоренко пережить его смерть. По его словам, супруге будет на кого опереться.
«Я понимаю, что это очень большая опора маме в случае моей скоропостижной или не очень смерти когда-нибудь», - заключил артист.
Недавно Тодоренко поделилась успехами в похудении. Она разместила на своей странице в социальных сетях видео с танцами в нижнем белье.