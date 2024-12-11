Оперную певицу Максакову заочно арестовали
Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* в связи с ее призывами к деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщило РИА «Новости».
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение об аресте артистки приняли 10 декабря.
Ранее певица опубликовала на YouТube видео, в котором призывала финансировать ВСУ и дискредитировала российскую армию. После этого против нее возбудили уголовное дело в сентябре этого года Максакова* уехала из России. В мае 2023 года она попала в реестр иноагентов. Артистку несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки и нарушение закона об иностранных агентах.