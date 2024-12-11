Оперную певицу Максакову заочно арестовали

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала слухи о своей беременности. В соцсети Instagram* она назвала неправдой сообщения о скором пополнении в семье.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Это неправда! Прекратите хейтить женщин за то, что они не идеально худые! Это возмутительно!» - написала певица.

По словам певицы, поводом для слухов стала ее фигура. Она отметила, что находится в отличной форме и не понимает, как пользователи Сети разглядели у нее «округлившийся живот».

Николаев и Проскурякова познакомились в 2008 году и поженились через два года. У супружеской четы есть дочь. Сейчас она учится в школе при консерватории имени Чайковского.

В апреле в прессе появились слухи о разводе пары. Певец опроверг эту информацию и назвал ее выдумкой, не имеющей ничего общего с действительностью.