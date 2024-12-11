11 декабря 2024, 11:01

Оперную певицу Максакову заочно арестовали

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Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс* в связи с ее призывами к деятельности, направленной против безопасности России. Об этом сообщило РИА «Новости».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Решение об аресте артистки приняли 10 декабря.

Ранее певица опубликовала на YouТube видео, в котором призывала финансировать ВСУ и дискредитировала российскую армию. После этого против нее возбудили уголовное дело в сентябре этого года Максакова* уехала из России. В мае 2023 года она попала в реестр иноагентов. Артистку несколько раз штрафовали за отсутствие маркировки и нарушение закона об иностранных агентах.

Уголовное дело Суд Иноагенты
10 декабря 2024, 15:31
Жену Игоря Николаева возмутили слухи о беременности
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Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала слухи о своей беременности. В соцсети Instagram* она назвала неправдой сообщения о скором пополнении в семье.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Это неправда! Прекратите хейтить женщин за то, что они не идеально худые! Это возмутительно!» - написала певица.

По словам певицы, поводом для слухов стала ее фигура. Она отметила, что находится в отличной форме и не понимает, как пользователи Сети разглядели у нее «округлившийся живот».

Николаев и Проскурякова познакомились в 2008 году и поженились через два года. У супружеской четы есть дочь. Сейчас она учится в школе при консерватории имени Чайковского.

В апреле в прессе появились слухи о разводе пары. Певец опроверг эту информацию и назвал ее выдумкой, не имеющей ничего общего с действительностью.

Музыка Шоу-бизнес
10 декабря 2024, 13:45
Ивлеева вышла замуж во второй раз
РИА «Новости»
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Российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер Настя Ивлеева вышла замуж. Об этом 33-летняя артистка сообщила в своем Telegram-канале.

Подробностей Ивлеева не уточнила. Кто новый избранник блогерши - неизвестно.

«Вышла замуж», - кратко написала она.

О том, что у Ивлеевой появился новый поклонник, стало известно еще осенью. В ноябре Девушка познакомила своего молодого человека с семьей. Тогда в социальных сетях Анастасия опубликовала фотографию, на которой она обнимает свою племянницу, и сделала откровенное заявление.

«Приехала знакомить парня с семьей, тем временем моя племянница перестает дышать», - процитировал ее 5-tv.ru.

Блогер не стала раскрывать личность своего бойфренда, но подчеркнула, что знакомство с ее родными прошло успешно.

В 2019 году Ивлеева вышла замуж за музыканта Алексея Узенюка , известного под псевдонимом Элджей. Однако уже в 2020 году стало известно об их расставании.

В августе 2021 года пара официально подтвердила разрыв отношений, но после этого их неоднократно видели вместе на различных мероприятиях и в отпуске за границей. Однако ожидаемого воссоединения так и не произошло.

Ранее Ивлеева захотела заняться организацией путешествий, а также производством алкоголя и мебели под собственным брендом. До этого блогер погасила гигантский долг перед ФНС.

Отношения Блогеры Анастасия Ивлеева
10 декабря 2024, 05:27
Альбину Сексову оштрафовали за разжигание межнациональной ненависти в песнях
РИА «Новости»
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Тушинский суд Москвы оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елена Казарина) за возбуждение ненависти по национальному признаку в одной из ее песен. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Из материалов дела следует, что прокурор обнаружил на YouTube «музыкальное произведение с признаками возбуждения ненависти либо вражды, унижения и превосходства группы лиц по национальному признаку», исполнителем которого оказалась Казарина.

Проведя проверку, эксперты обнаружили в тексте высказывания, которые выражают негативную оценку людей, объединенных некоторой национальностью, языком или происхождением.

О назначенном заседании певицу известили, но она на него не явилась.

«Суд признал ее виновной <...> и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в суде.

Ранее певицу Глюкозу оштрафовали на пять тысяч рублей за употребление наркотиков или психотропных веществ. Сама певица попыталась опровергнуть эту информацию в соцсетях.

Штрафы Суд Законы Соцсети Песни YouTube Москва
09 декабря 2024, 12:23
Редкое заболевание кишечника выявили у Бориса Щербакова
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У народного артиста России Бориса Щербакова обнаружили редкое заболевание кишечника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Во время обследования брюшной полости у актера выявили пневматоз. Щербакова предупредили о риске тяжелых осложнений и кровотечений.

«За состоянием кишечника актеру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется», - написали авторы поста.

На прошлой неделе Щербаков упал на лестнице. Актер сильно ударился головой и получил перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Сначала пострадавшего отравили в НИИ имени Склифосовского, а затем перевели в другое медицинское учреждение.

Здравоохранение Болезни Актеры Артисты

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