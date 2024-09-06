«Операции никакой не было». Бедрос Киркоров раскрыл правду о своем состоянии
Певец Бедрос Киркоров — отец Филиппа Киркорова — находится дома. В беседе с 360.ru 92-летний артист опроверг слухи о своем состоянии.
«Нормально», - ответил певец на вопрос о том, как он себя чувствует.
Киркоров-старший также прокомментировал слухи о том, что ему якобы решили провести операцию для проверки кардиостимулятора.
«Операции никакой не было», - подчеркнул пожилой певец.
Бедрос подтвердил, что находится дома, а не в стационаре, и что у него все в порядке.
Telegram-канал Mash ранее сообщил якобы о резком ухудшении состояния отца Филиппа Киркорова. Авторы поста заявили, что артист находится в больнице в тяжелом состоянии.
В конце августа источник «Известий» заявил о госпитализации Бедроса. Представитель Филиппа Киркорова Екатерина Успенская уже 1 сентября сообщила, что Киркоров-старший готовится к выписке.