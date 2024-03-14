«Опарыши и саранча». Шаляпин подобрал идеальный рацион для Волочковой

Артист посетил дегустацию экзотических блюд от диетолога Марият Мухиной, где попробовал большое количество блюд с насекомыми.

Гостям мероприятия предлагали оценить на вкус пиццу с миксом насекомых, пирожки с личинками, саранчу с лимонником и бамбуковых червей. Кроме того, как признался Шаляпин, там он впервые попробовал лягушачьи лапки.

«Друзья, я нашел то, что действительно будет подходить Насте Волочковой в рационе: это лапки лягушек и саранча, а также опарыши и шелкопряды», - заявил певец.

Шаляпин также признался, что ему понравилось печенье из перемолотых сверчков.

Ранее профессор кафедры нейро- и патопсихологии развития факультета клинической и специальной психологии МГППУ Ирина Рощина рассказала, что в красном мясе содержится большое количество микроэлементов, необходимых для нормальной работы всего организма.