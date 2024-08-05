«Оно меня настигло». Дэвид Линч сообщил о неизлечимой болезни

«Теперь я привязан к дому, нравится мне это или нет. В моем сегодняшнем состоянии было бы очень плохо подхватить даже простуду», - поделился Линч.

По его словам, из-за болезни он может пройти только небольшое расстояние, прежде чем у него «закончится кислород». Ее причиной стало продолжительное курение.

«Курение было чем-то, что я абсолютно любил, но в итоге оно меня настигло», - посетовал режиссер.

Он добавил, что может вернуться к работе в кино удаленно, однако ему самому это не по душе.

Ранее борющийся с раком шоумен Отар Кушанашвили приступил к съемкам своего шоу. Журналист снял два выпуска во время прохождения курса химиотерапии.