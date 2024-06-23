Онкобольную Заворотнюк выводили на улицу в парандже

«Я придумала, что надо купить паранджу, и если Настю куда-то перевозили или возили - то она была в парандже», - сказала она.

Фигуристка одной из первых узнала о диагнозе звезды сериала «Моя прекрасная няня». По ее словам, Заворотнюк обратилась в больницу после того, как у нее появилась асимметрия лица. После обследования врачи диагностировали у артистки глиобластому.

Навка отметила, что Заворотнюк до последних дней сохраняла оптимизм. Она постоянно шутила и подбадривала свою семью. Лечение продлило ее жизнь на пять лет.

В последний год жизни актриса практически всегда находилась в палате. Навка выразила благодарность медперсоналу за то, что они не «слили» в Интернет фотографии Заворотнюк.