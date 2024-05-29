«Они там чужеродны!» Чернов раскритиковал сбежавших из России артистов

«Они там чужеродны! Понимаете, есть растения, которые растут из песка, например, кактус. У нас же в Москве кактусы не растут, здесь другая земля. Я имею ввиду, что русский артист только на своей почве пригождается», - объяснил он.

По словам Чернова, в редких случаях у эмигрантов получается найти себя за границей. Он напомнил биографию Юла Бриннера из Владивостока, которому удалось покорить Голливуд и стать звездой американского кинематографа.

Чернов подчеркнул, что Бриннер все равно любил Родину.

Ранее уехавший из России актер Алексей Панин* пополнил список экстремистов и террористов. Такое решение принял Росфинмониторинг.

* Признан в России иноагентом.