04 июня 2024, 10:25

«Они не афишируют». Прохор Шаляпин назвал самых богатых певиц в России

Global Look Press
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Певец Прохор Шаляпин назвал самыми богатыми певицами на российской эстраде артисток, которые занимаются народной музыкой. В беседе с Teleprogramma.pro он привел в пример Надежду Кадышеву и Надежду Бабкину.

«У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», - заявил Шаляпин.

По его словам, даже если артисты берутся за народную музыку, исходя из конъюнктуры, это все равно правильно. Такое творчество ближе к народу, заверил он. Шаляпин также дал напутствие начинающим музыкантам.

«Пусть молодежь занимается народным творчеством и тоже будет обеспечена и богата. Народная музыка добрая. В любом ресторане, баре и караоке люди поют народные песни. Ни одно застолье в России не обходится без народной песни, это объединяющее творчество», - отметил он.

Певец добавил, что сейчас наблюдается острая нехватка народного репертуара.

«Это самое лучшее направление. Надо идентифицировать себя как нацию. Это же наша культура, наши истоки», - заключил он.

Ранее Шаляпин заявил, что вряд ли решится еще раз жениться. По его мнению, институт брака давно себя изжил.

Молодежь Песни Россия Музыка Надежда Бабкина Шоу-бизнес
04 июня 2024, 10:07
Сын модельера Зайцева попал в реанимацию
РИА «Новости»
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Состояние сына модельера Вячеслава Зайцева Егора ухудшилось на фоне тяжелой анемии и рака. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Зайцева увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Врачи заявили о необходимости срочно сделать ему переливание крови. Модельер поступил в одну из московских больниц, сейчас он находится под наблюдением медперсонала.

Раковую опухоль у Егора Зайцева обнаружили в феврале, после чего 64-летний модельер начал проходить курс химиотерапии. В прессе появлялись сообщения о том, что он перенес Covid-19. Врачи поставили модельеру диагноз «железодефицитная анемия в тяжелой форме».

В марте мужчину снова госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания, ему потребовалось переливание крови.

Больницы Врачи Рак Вячеслав Зайцев
04 июня 2024, 09:17
«Голый» костюм Бузовой в Уфе возмутил депутата Госдумы
РИА «Новости»
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Скандал вокруг костюма Ольги Бузовой на VK Fest 2024 показал, что в России следует ввести требования к внешнему виду артистов. Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова внесла такое предложение в Минкультуры, сообщил ТАСС.

«Выступления в полуголом виде уже давно стали нормой для звезд отечественного шоу-бизнеса», - возмутилась она.

По мнению депутата, артисты должны проявлять уважение к зрителям, соблюдать морально-этические нормы и правила поведения. Филатова предложила Минкультуры зарегулировать внешний вид звезд эстрады - ввести требования к стилю одежды на публичных выступлениях без возрастных ограничений.

Поводом послужил выход Бузовой на VK Fest 2024 в Уфе. Она надела кожаный купальник и высокие сапоги. Возмущенные общественники, среди которых глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, призвали правоохранителей провести проверку.

Ольга Бузова Госдума РФ Депутаты Минкультуры РФ Шоу-бизнес
04 июня 2024, 09:16
Блиновские выставили на продажу арестованные апартаменты
РИА «Новости»
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В Москве выставили на продажу и в аренду две квартиры, которые формально принадлежали мужу, отцу и сыновьям интернет-коуча Елены Блиновской. С этой недвижимости еще не сняли арест, сообщил Telegram-канал Shot.

Обе квартиры находятся на втором этаже дома в ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу. Трехкомнатные апартаменты площадью 88,6 квадратных метра принадлежали супругу коуча Алексею Блиновскому. Их решили продать за 69 миллионов рублей.

Площадь другой квартиры, тоже трехкомнатной, 120 квадратных метров. Ее записали на отца Блиновской и двух ее несовершеннолетних сыновей. Обставленные дорогой мебелью апартаменты сдадут за 250 тысяч рублей в месяц.

Источник канала опроверг информацию, что с недвижимости «королевы марафонов» и членов ее семьи сняли арест. Несмотря на ограничения, потенциальных жильцов уже приводили на показ.

Сама Блиновская, находясь в изоляторе, подала заявление на банкротство , а ее муж уехал в зону проведения СВО. Женщину задержали в 2023 году на российско-белорусской границе.

Блогеры Недвижимость Аресты Задержание блогера Елены Блиновской Москва
04 июня 2024, 05:13
Певица Орлова объяснила свои откровения на шоу о Заворотнюк
РИА «Новости»
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Певица Ольга Орлова объяснила свои откровения на шоу «Малахов» об Анастасии Заворотнюк тем, что получила на это разрешение семьи покойной актрисы. Так она прокомментировала обвинения в раскрытии тайн артистки на своей странице в соцсети.

По словам певицы, ее участие в передаче согласовала семья Заворотнюк. В шоу она рассказала о своих визитах к артистке в больницу.

«Никто об этом не знал и не узнал бы, если бы таковым было желание семьи», - написала Орлова.

Она добавила, что не сделала ничего, что могло бы скомпрометировать звезду «Моей прекрасной няни» и ее близких. Также Орлова пояснила, что пропустила церемонию прощания с Заворотнюк, так как была в отъезде.

Ранее стало известно, что фигурист Петр Чернышов ради «прекрасной няни» бросил возлюбленную в США , хотя до этого прожил с ней несколько лет.

В Сеть также попали кадры пятилетней дочери спортсмена и актрисы, которую привели на могилу матери на следующий день после похорон актрисы.

Андрей Малахов Ток-шоу Умерла Анастасия Заворотнюк

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