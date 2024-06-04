«Они не афишируют». Прохор Шаляпин назвал самых богатых певиц в России

«У нас же самые богатые наши певицы-народницы. Надежда Кадышева и Надежда Бабкина. Они не афишируют, но это достаточно известный факт», - заявил Шаляпин.

По его словам, даже если артисты берутся за народную музыку, исходя из конъюнктуры, это все равно правильно. Такое творчество ближе к народу, заверил он. Шаляпин также дал напутствие начинающим музыкантам.

«Пусть молодежь занимается народным творчеством и тоже будет обеспечена и богата. Народная музыка добрая. В любом ресторане, баре и караоке люди поют народные песни. Ни одно застолье в России не обходится без народной песни, это объединяющее творчество», - отметил он.

Певец добавил, что сейчас наблюдается острая нехватка народного репертуара.

«Это самое лучшее направление. Надо идентифицировать себя как нацию. Это же наша культура, наши истоки», - заключил он.

Ранее Шаляпин заявил, что вряд ли решится еще раз жениться. По его мнению, институт брака давно себя изжил.