20 декабря 2024, 05:43

«Они мои». Жена Цекало заявила, что не делала пластику ушей

РИА «Новости»
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Супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин опровергла слухи о пластической операции ушей, заявив, что никогда не меняла внешность хирургическим способом. Об этом она рассказала в беседе с изданием Super.

Российские и зарубежные пользователи обратили внимание, что аккуратные уши Эрвин как будто увеличились. Они заподозрили ее в следовании китайскому бьюти-тренду.

Супруга Цекало же объяснила, что просто перестала скрывать торчащие уши. По ее словам, раньше люди обсуждали пластику груди и импланты в области ягодиц, а после того, как похудела, то забыли об этом и перешли на уши.

«Они мои, и, честно говоря, издевательства над людьми из-за фигур или форм тела - это 2018 год», - сказала она.

Эрвин объяснила изменения во внешности именно похудением. Если раньше уши не так бросались в глаза, потому что были скрыты за щеками и волосами, то сейчас так уже не сделать.

Ранее подтвердилось, что супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды ослепла после пластической операции. Лечащий врач допустила ошибки при сборе анамнеза и послеоперационном лечении.

Женщины Брак Александр Цекало Пластические операции
20 декабря 2024, 04:54
«Мне не хватало секса». Натан оправдался за измену с Лерчек
РИА «Новости»
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Певец Natan (Натан Миров) оказался в центре скандала после шоу «Звезды в джунглях» из-за романа с разведенной блогершей Валерией Чекалиной, поэтому попытался оправдать свою измену нехваткой секса с женой. Рэпер рассказал о том, что произошло в шоу «Сессия» в «VK Видео».

По словам артиста, они с женой разошлись уже как шесть лет. Он признался, что все это время вел себя так, что разочаровывал супругу, разбил ей сердце, поэтому она потеряла к нему интерес. Их отношения зашли в тупик, но он не смог сесть и просто поговорить с женой до поездки на остров.

«Если ты хочешь быть мужиком и не потерять в себе мужика, то ты должен выяснить эту ситуацию, подойти к жене и прямо сказать: „Любимая, мне не хватает секса. Давай-ка этот вопрос решим“», - заявил он.

Певец признал, что он просто струсил в этой ситуации. По его словам, отношения с Чекалиной на проекте - это как две больные души поддержали друг друга.

Артист заявил, что хочет вымолить прощение у жены и сохранить семью. Сейчас они вместе ходят к психологу.

Ранее Чекалина призналась, что ей стыдно за интрижку с рэпером.

Певец Natan (Натан Миров) оказался в центре скандала после шоу «Звезды в джунглях» из-за романа с разведенной блогершей Валерией Чекалиной, поэтому попытался оправдать свою измену нехваткой секса с женой.

Рэпер рассказал о том, что произошло в шоу «Сессия» в «VK Видео».

Блогеры Музыка Секс Шоу-бизнес
20 декабря 2024, 02:56
«Это ужасно». Звезда фильма «Любовь и голуби» оценила пародию с Киркоровым
РИА «Новости»
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Звезда советского фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова назвала ужасом пародию на картину, в которой снялся певец Филипп Киркоров. Своим мнением актриса поделилась в беседе с изданием «Абзац».

По словам Тенковой, кинокартина получилась ужасной. Актриса, сыгравшая бабу Шуру в киноленте «Любовь и голуби», предпочтет заняться своим здоровьем, а не просмотром ленты.

«Это просто какой-то ужас. Я даже не буду это смотреть. Я буду лучше заниматься своим здоровьем», - сказала она.

Телеканал ТНТ показал фрагменты пародии на фильм «Любовь и голуби» в новогоднем проекте «Небриллиантовая рука». В нем Киркоров предстал в образе Раисы Захаровны. В тизере артист говорит, что у него натуральный пресс и демонстрирует свой голый торс.

В последние годы режиссеры массово переснимают советскую киноклассику. Ремейки «Кавказской пленницы», «Джентльменов удачи» и «Служебного романа» не завоевали любовь зрителей. Писатель Платон Беседин призвал ввести запрет на ремейки советских фильмов.

Филипп Киркоров Фильмы Артисты
19 декабря 2024, 23:03
«Тратил на Анну». Знакомые Тиммы объяснили проблемы с деньгами на похороны
РИА «Новости»
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Знакомые латвийского баскетболиста Яниса Тиммы объяснили проблемы с деньгами на его похороны тем, что у спортсмена не было накоплений. Об этом сообщил источник сайта Teleprogramma.org.

По его информации, баскетболист потратил большую сумму на аренду жилья в Майами. Деньги на похороны Тиммы в Риге получилось собрать в первый день после того, как сало известно о его смерти. Сбор организовал местный бизнесмен, пожертвования внесли друзья и коллеги-баскетболисты.

У Яниса Тимма не было стабильного игрового времени, поэтому финансы поступали нерегулярно. Окружение спортсмена считает, что большую часть денег она тратил на певицу Анну Седокову, когда они жили вместе.

Похороны Тиммы пройдут в Риге. Его сестра Лелде Жандецка заявила, что дату панихиды назовет позже, когда тело доставят в Латвию.

Тело баскетболиста нашли в подъезде жилого дома в центре Москвы. По данным СМИ, спортсмен свел счеты с жизнью. Тимма пошел на такой шаг после развода с артисткой Анной Седоковой.

Громкие разводы Деньги Анна Седокова
19 декабря 2024, 14:47
«Жила с огромной скоростью». Подруга семьи — о погибшей в Париже модели Савицкой
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Модель Светлана Савицкая, которая скончалась в результате ДТП в Париже, часто бывала во Франции, но в декабре собиралась в Москву. Об этом «Газете.ru» заявила подруга семьи погибшей.

По словам девушки, Савицкая погибла еще 30 ноября. Она жила в Лондоне, но по работе очень часто летала между странами, в том числе несколько раз в год посещала и Францию.

«Я с ней разговаривала за неделю до событий. Она собиралась в декабре в Москву. В Париже скорее всего по модельным проектам или просто на выходные. Она летала очень много, сменяла страны и континенты», - сообщила изданию знакомая модели.

Подруга Савицкой поделилась воспоминаниями о погибшей девушке. Она рассказала, что модель выросла в семье врача и преподавателя вуза. Светлана любила искусство, музыку, жила с «огромной скоростью и жаждой жизни».

«Много училась, много работала, всегда хотела только лучшего и выкладывалась на 1000%. При этом Света всего добилась сама», - заключила подруга погибшей модели.

Российская модель и телеведущая Светлана Савицкая погибла в Париже в результате несчастного случая. Два автомобиля ехали навстречу друг другу, и, чтобы избежать лобового столкновения, один из водителей резко свернул и наехал на 34-летнюю манекенщицу.

Савицкая сделала успешную модельную карьеру, снявшись для L’Officiel, Glamour и Bazaar. Кроме того, она записывала песни и работала телеведущей на «Пятнице», RU TV, Europa Plus TV и ЖАРА TV.

Родственники похоронят ее на Троекуровском кладбище в Москве.

Париж Модели ДТП

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