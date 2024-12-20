«Они мои». Жена Цекало заявила, что не делала пластику ушей
Супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин опровергла слухи о пластической операции ушей, заявив, что никогда не меняла внешность хирургическим способом. Об этом она рассказала в беседе с изданием Super.
Российские и зарубежные пользователи обратили внимание, что аккуратные уши Эрвин как будто увеличились. Они заподозрили ее в следовании китайскому бьюти-тренду.
Супруга Цекало же объяснила, что просто перестала скрывать торчащие уши. По ее словам, раньше люди обсуждали пластику груди и импланты в области ягодиц, а после того, как похудела, то забыли об этом и перешли на уши.
«Они мои, и, честно говоря, издевательства над людьми из-за фигур или форм тела - это 2018 год», - сказала она.
Эрвин объяснила изменения во внешности именно похудением. Если раньше уши не так бросались в глаза, потому что были скрыты за щеками и волосами, то сейчас так уже не сделать.
Ранее подтвердилось, что супруга президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды ослепла после пластической операции. Лечащий врач допустила ошибки при сборе анамнеза и послеоперационном лечении.