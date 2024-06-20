«Вот эти люди уехали с гордо поднятой головой. Они думают, что они являются каким-то эксклюзивным материалом. А потом оказывается, что без них тут все прекрасно, жизнь продолжается, театры работают, снимается кино и телепрограммы», - заявила Поплавская.

По ее словам, в тех странах, куда уехали популярные артисты, они оказались не нужны. Поплавская задалась вопросом была ли Хаматова гениальной и потрясающей актрисой или это зритель превознес ее и других звезд.

«Россия прекрасно живет без Хаматовой, без Пугачевой и Галкина*, без Назарова и Смольянинова**, без Урганта, Долина** и прочих. А они без России - никто», - заключила она.

Ранее стало известно, что Хаматову могут уволить из Нового Рижского театра, так как спектакли с ее участием продаются плохо, а критики ставят актерской игре артистки низкие оценки. Официально об этом решении пока не объявлялось.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Физические лица, признанные СМИ - иностранными агентами на территории России.