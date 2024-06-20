20 июня 2024, 18:49

«Они без России — никто». Поплавская отреагировала на новость об увольнении Хаматовой

РИА «Новости»
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Актриса Яна Поплавская прокомментировала новость о возможном увольнении артистки Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра. В своем Telegram-канале она возмутилась, что некоторые телевизионные начальники ранее превозносили и лелеяли уехавших звезд.

«Вот эти люди уехали с гордо поднятой головой. Они думают, что они являются каким-то эксклюзивным материалом. А потом оказывается, что без них тут все прекрасно, жизнь продолжается, театры работают, снимается кино и телепрограммы», - заявила Поплавская.

По ее словам, в тех странах, куда уехали популярные артисты, они оказались не нужны. Поплавская задалась вопросом была ли Хаматова гениальной и потрясающей актрисой или это зритель превознес ее и других звезд.

«Россия прекрасно живет без Хаматовой, без Пугачевой и Галкина*, без Назарова и Смольянинова**, без Урганта, Долина** и прочих. А они без России - никто», - заключила она.

Ранее стало известно, что Хаматову могут уволить из Нового Рижского театра, так как спектакли с ее участием продаются плохо, а критики ставят актерской игре артистки низкие оценки. Официально об этом решении пока не объявлялось.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Физические лица, признанные СМИ - иностранными агентами на территории России.

Россия Спектакль Театры Актеры Яна Поплавская Чулпан Хаматова
20 июня 2024, 18:29
Агата Муцениеце пришла на премьеру фильма с возлюбленным
Global Look Press
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Актриса Агата Муцениеце пришла на премьеру приключенческой комедии «Тур с Иванушками», в которой исполнила одну из главных ролей, вместе с предполагаемым возлюбленным Иваном Чуйковым. Об этом сообщило издание РБК.

Фильм вышел в широкий прокат 20 июня. На премьерном показе ленту представили актеры Анна Пескова, Ольга Сухарева, Роман Курцын, солисты группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко, а также режиссер Марк Горобец.

Слухи о романе Муцениеце и Чуйкова возникли в начале апреля после публикации в соцсетях совместной фотосессии. Спустя полтора месяца они публично поцеловались на сцене премии телеканала RU.TV.

Неделю назад Муцениеце впервые высказалась о новой жене бывшего мужа , актера Павла Прилучного. Она также обвинила его в безразличии по отношению к их общим детям.

Фильмы Премьеры Актеры Шоу-бизнес Агата Муцениеце
20 июня 2024, 18:04
«Произошло очень странное». Юлия Высоцкая предчувствовала смерть Анук Эме
Global Look Press
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Ведущая программы «Едим дома» Юлия Высоцкая отреагировала на смерть французской актрисы Анук Эме. Своими эмоциями она поделилась в Telegram-канале.

«Со мной произошло очень странное. Два дня назад поздно вечером читала книжку и вдруг решила пересмотреть „Мужчину и женщину“. Никаких поводов не было, не искала что-нибудь хорошее старое, не хотела вспомнить что-то из французской новой волны, просто вдруг включила именно этот фильм», - рассказал телеведущая.

По ее словам, она смотрела эту ленту не меньше четырех раз. Высоцкая призналась, что дважды искренне плакала во время просмотра. Она добавила, что новость о смерти актрисы застала ее врасплох.

Анук Эме умерла 18 июня в Париже на 93-м году жизни в окружении родных. Актрису множество раз номинировали на премию «Оскар», она завоевывала «Золотой глобус» и BAFTA.

Фильмы Актеры Юлия Высоцкая
20 июня 2024, 17:29
У Отара Кушанашвили обнаружили раковую опухоль
РИА «Новости»
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Врачи обнаружили у журналиста Отара Кушанашвили раковую опухоль. Об этом сообщил музыкальный обозреватель Владимир Полупанов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идет операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится», - написал он.

По словам Полупанова, у Кушанашвили обнаружили «целый букет заболеваний». Медики заявили журналисту, что он сильно запустил свое здоровье.

При этом продюсер шоумена Виктор Ладненко опроверг сообщения СМИ, что у Кушанашвили диагностировали цирроз печени. По его словам, журналиста с большим трудом удалось уговорить пройти обследование.

Кушанашвили увезли в больницу в подмосковном Красногорске. Несколько дней назад он пожаловался на сильные боли в животе и сердце.

Врачи обнаружили у журналиста Отара Кушанашвили раковую опухоль. Об этом сообщил музыкальный обозреватель Владимир Полупанов на своей странице в социальной сети « ВКонтакте ».

Больницы Болезни Врачи Рак Отар Кушанашвили
20 июня 2024, 15:07
Metallica анонсировала концерт афишей на русском языке
Global Look Press
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Американская метал-группа Metallica сделал анонс своего интерактивного концерта в игре Fortnite постером на русском языке. Публикация появилась на официальной странице коллектива в социальной сети Facebook*.

«Рев. Драйв. Рок» - написали музыканты на афише.

В комментариях к посту возмущенные поклонники оставили негативные сообщения.

«Почему по-русски?», «Какой стыд» «Какого черта?» - отреагировали некоторые пользователи на публикацию.

Ранее фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд сделал татуировку с прахом умершего лидера группы Motorhead Лемми Килмистера. Он смешал обычные черные с прахом ушедшего музыканта.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Песни Музыка Группа Metallica

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