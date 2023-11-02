02 ноября 2023, 03:51

«Она тоскует». Подруга Пугачевой заявила о желании певицы вернуться в Россию

РИА «Новости»
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Приятельница певицы Аллы Пугачевой дизайнер Любовь Аксенова заявила, что артистка очень хочет вернуться на Родину. Об этом женщина рассказала в интервью сайту mk.ru.

Она отметила, что переезд артистки за границу оказался «глубочайшей ошибкой». Пугачева оставила большое количество поклонников, хотя всегда считала Россию своим домом. Во времена СССР знаменитость часто бывала в других странах, но после путешествий говорила: «Здесь мой дом, а там я - просто певица на неделю».

«Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется», - сказала подруга Аллы Борисовны.

Дизайнер выразила уверенность, что Пугачева скучает по родной стране. Модельер даже придумала, как попросить артистку вернуться.

«Надо сделать программу на телевидении с участием ее поклонников, которые бы сказали: „Алла, мы тебя очень ждем в России, мы тебя слушаем здесь каждый день. Только ты нам нужна. А там, за рубежом, тебя некому слушать“», - сказала Аксенова.

Ранее Пугачева впервые после долгого молчания вышла на связь. Она сделала пост в социальных сетях с подписью: «Живем дальше».

Россия Музыка Алла Пугачева
01 ноября 2023, 17:46
Исследования не выявили следы наркотиков в организме звезды «Друзей» Мэттью Перри
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Первоначальные тесты показали, что в организме звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри не было фентанила и метамфетамина на момент смерти. Об этом сообщил американский онлайн-таблоид TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным сайта, пока эксперты провели менее углубленный тест, который не выявил наркотиков в организме актера. Однако более углубленные исследования все еще не завершились. Они нужны, чтобы понять, принимал ли Перри перед смертью другие наркотические вещества. Также тесты помогут определить, не превысил ли он дозу каких-либо отпускаемых по рецепту препаратов.

Все исследования займут от четырех до шести месяцев, указали авторы TMZ. Только после того, как эти данные соберут, коронер сможет назвать причину смерти звезды «Друзей».

Мэттью Перри скончался 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе. Тело актера, которому было 54 года, обнаружили в джакузи. Незадолго до смерти Перри опубликовал в соцсетях пост , который теперь кажется поклонникам пророческим.

США Сериалы Актеры
01 ноября 2023, 12:18
«Парень хороший был». Топ-менеджер ФК «Краснодар» — о пойманном из-за наркотиков Бугаеве
РИА «Новости»
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Бывший футболист Алексей Бугаев имел пристрастие к алкоголю, но не увлекался наркотиками. Заместитель генерального директора ФК «Краснодар» Нурбий Хакунов рассказал «360», что запомнил спортсмена хорошим человеком.

«Знаю, что у него проблемы с алкоголем были, но о наркотиках никогда не слышал. Парень хороший был. Я-то видел [его], ну, шесть месяцев - год он [в команде] был. Как человек хороший очень», - сказал он.

Алексей Бугаев выступал за ФК «Краснодар» с июля 2009-го по май 2010 года. Он также играл за столичный «Локомотив», «Томь», «Торпедо» и национальную сборную России. Завершив спортивную карьеру, бывший футболист занялся грузоперевозками и открыл пункт приема макулатуры.

Источник «360» сообщил, что за ним числятся штрафы и долги, в том числе около 70 тысяч рублей неоплаченных налогов с пенями.

Прикубанский районный суд 28 октября арестовал Алексея Бугаева на семь суток за оказание сопротивления полиции. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что правоохранители проверяли его причастность к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков. Telegram-канал Shot сообщил, что его задержали с полкило наркотиков.

Наркотики Спортсмены Уголовное дело Футбол
01 ноября 2023, 10:48
«Песни стиляг на бас-гитаре играл он». Директор группы «Браво» — о смерти Сергея Лапина
РИА «Новости»
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Умер бывший бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин. Как и другие исполнители в тот период, он участвовал в написании хитов и внес большой вклад в ее развитие. Директор коллектива Виталий Цветков рассказал об этом «360».

Сергей Лапин, по его словам, выступал бас-гитаристом «Браво» в начале 90-х годов, затем его заменил другой музыкант. В то время группа писала песни сообща, и каждый вносил свой вклад, в том числе он.

«Замечательный талантливый человек. [Работал] в самый яркий период группы, как раз все песни стиляг на бас-гитаре играл он. Все переживают по поводу его кончины», - сказал Виталий Цветков.

Гитарист родился в 1962 году. Он пришел в группу «Браво» , когда ее оставила певица Жанна Агузарова, и принял участие в записи двух альбомов. Музыканты рассказали, что именно Сергей Лапин придумал использовать в клипе на песню «Стильный оранжевый галстук» картонные декорации.

Музыка
01 ноября 2023, 07:56
Алла Пугачева впервые после нападения ХАМАС на Израиль вышла на связь
РИА «Новости»
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Переехавшая в Израиль певица Алла Пугачева впервые после долгого молчания вышла на связь с поклонниками. Она опубликовала пост в Instagram*.

«Живем дальше», - написала артистка.

Алла Пугачева 31 октября показала фотографии детей и супруга, но запретила их комментировать. Предпоследний пост певица выкладывала 23 июня с концерта Максима Леонидова и больше не появлялась в соцсетях , не отвечала на звонки и сообщения.

Сайт kp.ru сообщал, что она вместе с семьей из-за обострения палестино-израильского конфликта могла перебраться на Кипр, однако близкий Алле Пугачевой человек не подтвердил эту информацию. В 2021 году она купила строящиеся апартаменты в самом дорогом небоскребе Лимассола.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Израиль Музыка Алла Пугачева

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