«Она тоскует». Подруга Пугачевой заявила о желании певицы вернуться в Россию

Она отметила, что переезд артистки за границу оказался «глубочайшей ошибкой». Пугачева оставила большое количество поклонников, хотя всегда считала Россию своим домом. Во времена СССР знаменитость часто бывала в других странах, но после путешествий говорила: «Здесь мой дом, а там я - просто певица на неделю».

«Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется», - сказала подруга Аллы Борисовны.

Дизайнер выразила уверенность, что Пугачева скучает по родной стране. Модельер даже придумала, как попросить артистку вернуться.

«Надо сделать программу на телевидении с участием ее поклонников, которые бы сказали: „Алла, мы тебя очень ждем в России, мы тебя слушаем здесь каждый день. Только ты нам нужна. А там, за рубежом, тебя некому слушать“», - сказала Аксенова.

Ранее Пугачева впервые после долгого молчания вышла на связь. Она сделала пост в социальных сетях с подписью: «Живем дальше».