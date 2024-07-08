«Она пока думает». Лепс рассказал об отношениях с 18-летней невестой

«У нас все достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает. Слишком велика разница в возрасте», - заявил артист.

Лепс признался, что у них с Авророй есть определенные отношения, назвав их «человеческими пока». При этом отметил, что между ними не просто дружба.

Роман Лепса и Кибы начали обсуждать после появления пары на красной дорожке премии МУЗ-ТВ. Общественность напряглась из-за разницы в возрасте жениха - певец на 44 года старше возлюбленной.

Однако сама Аврора утверждает, что ей не нужны ни слава, ни деньги артиста , так как она выросла в «парниковых» условиях. Девушка заявила хейтерам, что их язвительные комментарии про возраст Лепса ее совсем не задевают.