09 октября 2024, 04:14

«Она как машина». Галустян назвал Бузову идеальным партнером

РИА «Новости»
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Соведущей комика Михаила Галустяна в последнем сезоне шоу «Звезды в джунглях» стала певица Ольга Бузова. В интервью «Газете.ru» артист похвалил коллегу за работоспособность и рассказал о ее роли в проекте.

Съемки прошли в Колумбии, где стояла невыносимая жара и высокая влажность. Галустян признался, что это стало серьезным испытанием не только для конкурсантов, но и для команды. Бузову артист назвал большим профессионалом за готовность много работать, несмотря ни на что.

«Я говорил про непростые условия и жару, так вот она вообще как машина! А ведь ей надо вставать на два часа раньше, чтобы сделать мейкап, одеться, привести себя в порядок. У нее все четко и слажено. Идеальный партнер на площадке», - сказал он.

Галустян любил шутить, комментировать испытания и подбадривать участников, а Бузова, по его словам, прекрасно справлялась с разрешением интриг и любовных треугольников. Комик сказал, что она стала главной по «тонким душевным темам».

Сама Бузова рассказала журналистам об экстремальном случае на съемках шоу «Новые звезды в Африке». По ее словам, тайфун снес палаточный лагерь.

Ольга Бузова Шоу-бизнес Михаил Галустян
08 октября 2024, 12:50
«Машина времени» потребовала 100 тысяч евро за корпоративы у россиян
РИА «Новости»
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Группа «Машина времени» готова выступать перед россиянами на частных мероприятиях за гонорар в 100 тысяч евро. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Канал опубликовал райдер группы. Согласно документу, музыканты требуют пятизвездочную гостиницу с тренажерным залом, бассейном и спа, а также по 100 долларов суточных на человека.

В гримерке должны стоять девять бутылок алкоголя определенных марок и закуски, которые требуют закрывать пищевой пленкой. Кроме того, необходимо согласовывать любые контакты с прессой и перечень спонсоров мероприятия. Сам корпоратив должен проходить за пределами России. За нарушения предусмотрен штраф в размере 50%.

В мае продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* поднял стоимость гастролей , поскольку у него сейчас нет работы, он живет на накопления и авторские отчисления.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

Концерты Музыка Шоу-бизнес
08 октября 2024, 01:35
Врач рассказал, как Сергею Жукову живется без пупка
РИА «Новости»
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Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков перенес некроз и лишился пупка. Хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил Life.ru, что отсутствие пупочной впадины вряд ли вызвало у него проблемы в повседневной жизни.

Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков перенес некроз и лишился пупка. Хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов сообщил Life.ru , что отсутствие пупочной впадины вряд ли вызвало у него проблемы в повседневной жизни.

По его словам, обычно в пупочной грыже хирурги находят участок кишечника или петлю сальника. Умнов сообщил, что этот недуг могут вызвать две группы факторов - предрасполагающие и производящие.

«К первым относится слабость соединительной ткани и наличие слабого места передней брюшной стенки, в данном случае - пупочное кольцо. Производящими факторами называют запоры, тяжелый физический труд, повышение внутрибрюшного давления», - сказал он.

Хирург заявил, что во внеутробной жизни пупочная впадина никак не связана с дыханием или питанием человека. Поэтому Умнов допустил, что отсутствие пупка не принесло певцу серьезных неудобств.

Жуков рассказал о проблемах со здоровьем в программе НТВ «Секрет на миллион». Он поздно обратился к врачу, и на месте пупочной грыжи развился некроз тканей. Хирурги провели певцу несколько операций, и он остался без пупка.

Болезни Шоу-бизнес Сергей Жуков
08 октября 2024, 00:40
Уехавшая в Лондон 18-летняя невеста Лепса призналась ему в любви
РИА «Новости»
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Блогерша Аврора Киба уехала учиться в Великобританию. В интернете она призналась, что скучает по 62-летнему певцу Григорию Лепсу, сообщил Passion.ru.

После окончания Московской экономической школы 18-летняя девушка поступила в Лондонский колледж моды. Она заявила подписчикам, что считает Москву лучшим городом на Земле, но уехала учиться за границу ради программы в сфере дизайна. Киба поделилась роликом-нарезкой своих выходов с Лепсом и опубликовала фото с цитатой из романа Пауло Коэльо «Алхимик».

«Любят потому, что любят. Для любви не нужна иная причина», - заявила она.

Об отношениях с 18-летней девушкой Лепс рассказал на «Шоу Воли». Он признался в серьезных намерениях. Поклонники раскритиковали артиста за смену имиджа , а коллеги рассказали, что после встречи с Кибой он изменил не только стрижку, но и образ жизни.

Лондон Григорий Лепс
08 октября 2024, 00:27
Мацуев из-за болезни отменил концерты в Сибири
РИА «Новости»
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Из-за болезни пианист Денис Мацуев не смог выступить в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Его пресс-служба сообщила ТАСС, что концерты отложили.

«Денис Леонидович вынужден был перенести концерты в связи с болезнью. Концерты не отменены, а перенесены», - сообщил представитель музыканта.

Мацуев планировал выступить на сцене Государственной филармонии Алтайского края 2 и 3 октября, в Новосибирской государственной филармонии - 5, 6 и 7 октября, в филармонии Кузбасса - 7, 8 и 9 октября. Дату переноса представитель музыканта не уточнил, однако пресс-служба площадки в Новосибирске сообщила, что они состоятся в начале ноября.

В сентябре пианист выступил на Исторической площади в Дмитрове и на Воднолыжном стадионе имени Нехаевского в Дубне. Он принял участие в джаз-концерте и представил сольную программу.

Из-за болезни пианист Денис Мацуев не смог выступить в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Его пресс-служба сообщила ТАСС , что концерты отложили.

Музыка Денис Мацуев

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