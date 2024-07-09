09 июля 2024, 01:50

«Она хоть знает?». Лепс признался, что был инициатором отношений с 18-летней Авророй

РИА «Новости»
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Певец Григорий Лепс разоткровенничался о своем новом романе. Впервые он публично рассказал об отношениях с 18-летней невестой на «Шоу Воли».

Ведущий Павел Воля вывел на экран фотографию Лепса и его молодой невесты. Лепс признался, что Аврора Киба - замечательная девушка, и они «дружат».

«Больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения, человеческие пока. У нас все достаточно серьезно, по крайней мере, у меня», - рассказал Лепс.

«Она знает, что вы встречаетесь?» - сыронизировал соведущий Воли комик Илья Соболев.

Лепс ответил, что Аврора «подозревает», что они встречаются. Певец признался, что это он был инициатором этих отношений. Девушка ответила, что не против отношений, но нужно «присмотреться друг к другу».

Лепс признался, что Аврора «пока думает». Слишком большая разница в возрасте, посетовал исполнитель.

Отношения Григорий Лепс
08 июля 2024, 18:59
Зевающего Киркорова засняли на камеру во время престижной церемонии
Global Look Press
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Народного артиста России Филиппа Киркорова заметили зевающим на кинопремии. Соответствующее видео опубликовали журналисты «Московского комсомольца».

Ролик могли снять во время церемонии вручения премии «Ника» в Москве 1 июля. На кадрах видно, как певец в черном костюме общается с присутствующими гостями и позирует фотографам.

Затем артист проходит в зрительный зал и садится в кресло рядом с актером Александром Робаком.

После этого Киркоров, по всей видимости, расслабился и начал зевать. В этот момент на него кто-то навел камеру и снял.

Ранее Киркоров решил заступиться за бизнесмена Яна Абрамова, который переживает развод с певицей Алсу. Артист заявил, что предприниматель образцовый отец , у него нет второй семьи на стороне, а также внебрачных детей.

Филипп Киркоров Кино Актеры Шоу-бизнес
08 июля 2024, 18:29
«Привет на небеса». Лисовец показал архивные кадры с Фриске в ее день рождения
Global Look Press
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Стилист Влад Лисовец поделился архивным видеороликом с Жанной Фриске в ее день рождения. Он опубликовал кадры с певицей в своем Telegram-канале.

«Передаю тебе привет на небеса. Поздравляю тебя с ДР и всегда улыбаюсь, когда вспоминаю тебя и твою милую, красивую улыбку. С днем рождения, Жануська», - написал он.

Лисовец пояснил, что на видеокассете запись 1997 года. Это были съемки презентации группы «Блестящие» в прямом эфире «Партийной Зоны». Кадры передали Лисовцу его друзья почти 30 лет назад, так как он работал над имиджем молодого, модного коллектива.

Фриске 8 июля могло бы исполниться 50 лет. Артистка ушла 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга. Ей было 40 лет.

Видео Жанна Фриске Онкология Шоу-бизнес
08 июля 2024, 17:29
«Обсуждать нечего». Критик объяснил, почему не считает Бузову певицей
Global Look Press
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У телеведущей Ольги Бузовой отсутствуют вокальные данные, она не певица. Таким мнение поделился с журналистами NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Я уже устал говорить, что Бузова не является для меня вокалисткой. То есть она кто угодно, шоувумен, телеведущая, но с точки зрения музыки тут обсуждать нечего», - заявил он.

Критик отметил, что благодаря публикациям в СМИ, где ее представляют, как артистку, Бузова сама поверила в то, что она самая талантливая, востребованная, но это неправда.

Бабичев пояснил, что после того, как телеведущая исполнила композицию The Show Must Go On под фонограмму Меркьюри на полном серьезе, он сильно разочаровался в ее вокальных данных.

Он напомнил, что недавно Бузова выступила на детском празднике в полуголом виде. После этого депутаты Госдумы занялись разработкой закона о дресс-коде для артистов на таких мероприятиях. Бабичев уверен, что, если правила вступят в силу, а также запретят петь под фонограмму, Бузовой будет сложно.

Ольга Бузова Музыка Шоу-бизнес
08 июля 2024, 16:10
Жену не обманывал. Семенович съехалась с несвободным любовником
Global Look Press
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Певица Анна Семенович около года находится в отношениях с бизнесменом по имени Денис. В беседе с журналистами lady.mail.ru она рассказала, что живет с возлюбленным.

По словам артистки, ее избранник женат, но уже начал бракоразводный процесс. На момент их с Семенович знакомства супруги практически жили раздельно. Однако из-за общего ребенка пара откладывала развод. Когда в жизни Дениса появилась певица, начали решать вопрос с официальным расторжением брака.

Предприниматель признался супруге, что у него есть любимая женщина. Семенович отметила, что Денис жену не обманывал и ничего от нее не скрывал.

«Единственное, она, живя вместе с сыном в Германии, первое время не была в курсе, с кем именно встречается Денис. Узнала она об этом только недавно», - уточнила певица.

Ее возлюбленный тоже с 10 лет проживал в Германии, но сейчас часто бывает в России, так как там у него бизнес. Прилетая в Москву, Денис всегда живет у Семенович.

При этом экс-супруга бизнесмена публично обвинила его в побоях. Артистка назвала ее слова ложью.

Отношения Шоу-бизнес Анна Семенович

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