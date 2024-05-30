«Она дала добро». Барецкий раскрыл, кто сыграет Пугачеву и Галкина в сериале «Грязь»

«В роли Пугачевой будет Анастасия Ивлеева, она дала добро. И мы сейчас ведем переговоры с агентом Кологривого, чтобы он сыграл Галкина*», - поделился Барецкий.

Сериал расскажет историю покупки самим Барецким замка Пугачева и Галкина* в деревне Грязь. Местные жители будут участвовать в съемках, шоумен планирует рассказать о жизни в населенном пункте.

Ранее в деревне Малые Бережки заметили внука Пугачевой Никиту Преснякова. Соседи предположили, что он приезжал, чтобы выставить дачу на продажу.

* внесен Минюстом в список иноагентов.